پاکستان کے اندرونی معاملات پر کوئی پوزیشن نہیں،امریکا

وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے کہا ہے کہ جمہوری پاکستان امریکی مفادات کے لیے ناگزیر ہے اور حکومت میں کوئی بھی ہو، اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔

پیر 11 اپریل کو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری سے جب دوران بریفنگ سوال کیا گیا کہ کیا امریکی صدر جوبائیڈن پاکستان کے وزیراعظم کو فون کریں گے؟ تو انہوں ںے جواب دینے سے گریز کیا۔

وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے کہا کہ اس وقت ٹیلی فون کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تاہم ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ مختلف سطح پر رابطے میں ہیں۔

جین ساکی نے کہا کہ امریکا آئینی و جمہوری اصولوں کی حمایت کرتا ہے، امریکا کسی بھی ایک جماعت کو دوسری پر فوقیت نہیں دیتا اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہے۔

جین ساکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ دیرپا تعاون کی قدر کرتے ہیں۔ ایک جمہوری پاکستان امریکا کے مفادات کے لیے اہم ہے۔ ہم آئینی جمہوری اصولوں کی پرامن عملدرآمد کی حمایت کرتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی کا بیان سامنے آیا۔

واضح رہے کہ قومی اسمبلی نے مسلم لیگ ن کے صدر شہباز شریف کو نیا قائد ایوان منتخب کرلیا جس کے بعد شہباز شریف پاکستان کے 23 ویں وزیراعظم منتخب ہوگئے۔

نئے قائد ایوان کے لیے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے شہباز شریف اور تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی وزیراعظم کے امیدوار تھے تاہم پی ٹی آئی کی جانب سے بائیکاٹ کے بعد شہباز شریف واحد امیدوار رہ گئے تھے۔

"I don't have a prediction of a call at this point of time", White House spokesperson Jen psaki on if President Biden will called Pakistan PM Shehbaz Sharif pic.twitter.com/4MqyKkir0D