امریکا ڈھٹائی سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کررہاہے،روس

روس کی وزارت خارجہ کی نمائندہ ماریہ زخروا کا کہنا ہے کہ امریکا نے عمران خان کو ماسکو کے دورے کی سزا دی، ہمیں لگتا ہے کہ امریکا بے شرمی سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔

روس کی وزارت خارجہ کی جانب سے ذرائع ابلاغ کو بیان پیر 4 اپریل کو جاری کیا گیا۔ بیان روس کی وزارت خارجہ کی نمائندہ ماریہ زخروا کی جانب سے جاری ہوا، جس میں روس نے مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا تحلیل ہونا امریکا کی ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں خود غرضی پر مبنی مداخلت کو ثابت کرتا ہے۔



وزات خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ عمران خان کے روس کے دورے کے بعد آیا۔ امریکا اور اس کے مغربی اتحادیوں نے وزیراعظم عمران خان کو روس کے دورے سے روکنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا تھا۔

بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس (دورہ روس) کے بعد ہونے والی پیش رفت سے کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ امریکا نے نافرمان عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ امریکا کی ایک خودمختار ملک کے داخلی معاملات میں خودغرضی پر مبنی مقاصد کے لیے مداخلت کی ایک اور کوشش ہے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے خود بھی متعدد بار کہا ہے ان کے خلاف سازش غیرملکی ایما اور فنڈنگ سے کی گئی۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایک بار پھر ڈونلڈ لو اور دھمکی آمیز مراسلے سے متعلق تردید کی گئی ہے۔

عمران خان کی جانب سے عائد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں آئینی اور جمہوری اصولوں کی پرامن طریقے سے بالادستی کی حمایت کرتا ہے۔

منگل کو اپنی پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آپ نے گزشتہ ہفتے سنا کہ ہم پاکستان میں آئینی اور جمہوری اصولوں کی بالادستی کی حمایت کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے معاملے میں ہم کسی ایک سیاسی پارٹی کی دوسری کے خلاف مدد نہیں کرتے۔ ہم اپنے وسیع تر اصولوں جو کہ قانون کی بالادستی اور قانون کے تحت سب کے لیے انصاف پر مبنی ہیں، کی پاسداری کرتے ہیں۔

پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے لگائے گئے الزامات سے متعلق سوال کے جواب میں ترجمان محکمہ خارجہ نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ ان الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔

US State Department spokesman Ned Price says allegations of meddling in Pakistan are baseless, do not support a single political party in Pakistan, and support the supremacy of the constitution and democratic principles.pic.twitter.com/WYt57TBdwi