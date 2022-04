امریکانےایک بارپھرپاکستان میں حکومت گرانے کے الزامات مسترد کردیئے

ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے پریس بریفنگ کے دوران سوال کیا گیا کہ امریکا پر الزام ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر نیڈ پرائس نے جواب ديا کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔

واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ کے دوران ترجمان نیڈ پرائس سے جب عمران خان کو موصول ہونے والے دھمکی آمیز مراسلے سے متعلق پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ امریکا قانون کی حکمرانی اور اس کے تحت برابری کے اصول کو سپورٹ کرتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ اصول صرف پاکستان نہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے لئے بھی ہے۔ نیڈ پرائس کا یہ بھی کہنا تھا امريکا پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کو فوقیت نہیں دیتا۔

ترجمان نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ عمران حکومت گرانے کے الزامات درست نہيں۔

Once again US rejects interference allegations in Pakistan’s internal affairs. @StateDeptSpox said, “We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles — that is the case in Pakistan — it is the case around the world.” pic.twitter.com/Np6o6EAnhi

