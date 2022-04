امریکا: کیلی فورنیا میں فائرنگ،6افراد ہلاک

امریکی ریاست کیلی فورنیا کے شہر سکرامنٹو میں اتوار کو فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔

شہر کے محکمہ پولیس کا کہنا ہے کہ شہر کے تجارتی حصے میں واقع متعدد بلاکس بند کر دیے گئے ہیں اور واقعہ کی تفتیش کی جارہی ہے۔

سوشل میڈیا پر بھی جائے وقوعہ کی متعدد ویڈیوز میں لوگوں کو چیختے اور سڑک پردوڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے لیکن ان فوٹیج کی فوری تصدیق نہیں ہوسکی۔

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe

— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022