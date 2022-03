عمان:سنگ مرمر کی کان کاحادثہ،7 پاکستانی جاں بحق

عمان میں سنگ مرمر کی کان کے حادثے میں 7 پاکستانی جاں بحق ہوگئے۔

ریڈیو پاکستان کے مطابق عبری شہر میں سنگ مرمر کی کان پر مٹی کا تودہ گرنے سے کان دب گئی۔

کان دبنے سے اندرموجود 7 پاکستانی کان کن جاں بحق اور 4 لاپتہ ہوگئے۔ ایک پاکستانی کان کن زخمی بھی ہوا ہے جس کا علاج جاری ہے۔

Seven Pakistanis died and another four are missing in a tragic mine accident in Ibri city of Oman@ForeignOfficePk @PakinOman https://t.co/w6Kby7m90l

— Radio Pakistan (@RadioPakistan) March 30, 2022