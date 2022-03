چین: تباہ ہونے والے مسافر طیارے کا بلیک باکس مل گیا

چین میں گر کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے کا بلیک باکس مل گیا ہے۔ دوسری جانب طیارہ حادثے کی تحقیقات کیلئے چین نے امریکا کو بھی تعاون کی پیشکش کی ہے۔

چین میں گر کر تباہ ہونے والے مسافر طیارے کا بلیک باکس مل گیا۔ طیارہ حادثے میں عملے سمیت 132 مسافر جاں بحق ہوئے تھے۔ چینی ایوی ایشن حکام کے مطابق بوئنگ 737 کے وائس اور ڈیٹا ریکارڈر دو بلیک باکسز میں سے ایک ملا ہے، ابھی یہ واضح نہیں کہ بلیک باکس ڈیٹا ریکارڈر ہے یا وائس ریکارڈر ہے۔

چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ ملنے والا بلیک باکس بھی تباہ شدہ حالت میں ہے۔ واضح رہے کہ چین میں پیر 21 مارچ کو چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کا بوئنگ 737 مسافر طیارہ جنوبی پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہوگیا تھا۔

دوسری جانب حادثے کی تحقیقات میں امریکا کو بھی اس میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی ہے کیونکہ طیارہ امریکا میں ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔

سول ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن آف چائنا (سی اے اے سی) کے ایک اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق بدھ کو ملنے والا پہلا بلیک باکس کاک پٹ وائس ریکارڈر تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ ریکارڈنگ کا مواد متاثر ہونے سے بچ گیا اور اسے تجزیے کے لیے بیجنگ بھیج دیا گیا ہے۔

کاک پٹ وائس ریکارڈر تفتیش کاروں کو طیارے کے تین پائلٹوں کے درمیان رابطے کی تفصیلات فراہم کرے گا۔ حادثے کی وجہ کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے۔ چینی حکام نے کہا کہ پائلٹوں نے تیزی سے اترنے کے دوران ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی بار بار کالوں کا جواب نہیں دیا۔

