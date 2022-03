چینی وزیرخارجہ غیر اعلانیہ دورہ پر کابل پہنچ گئے

چینی وزیر خارجہ وانگ یی جمعرات کی صبح غیراعلانیہ دورے پر افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گئے۔

ترجمان افغان وزارت خارجہ عبدالقہار بلخی کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر افغان وزیرخارجہ امیر خان متقی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں سیاسی، اقتصادی اور ٹرانزٹ امور، فضائی راہداری، خشک میوہ جات کی برآمد اور تعلیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

عبدالقہار بلخی کا مزید کہنا تھا کہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات میں اسکالرشپ ویزوں کا اجرا، کان کنی کے شعبے میں کام کے آغاز اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ اینیشی ایٹو منصوبے میں افغانستان کی شمولیت پر غور کیا گیا۔

وزیر خارجہ وانگ یی دورہ افغانستان کو جامع تعلقات کی مضبوطی کی جانب ایک قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغان چین افغانستان کے ساتھ تاریخی تعلقات پر زور دیتے ہیں۔

Afghan Foreign Minister Mawlawi Amir Khan Muttaqi welcomed Chinese Foreign Minister Wang Yi to Kabul in a special visit to Afghanistan.

The Foreign Ministers met in Storai Palace-MoFA to discuss political, economic & transit issues, air corridor, dried fruit export, educational pic.twitter.com/2GIR4bPZqg

— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) March 24, 2022