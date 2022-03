چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کا مسافر طیارہ گر کر تباہ

چین کے سول ایوی ایشن حکام کا کہنا ہے کہ چائنا ایسٹرن ایئرلائنز کا ایک مسافر طیارہ صوبہ گوانگشی میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔

حکام کے مطابق اس بوئنگ 737-800 طیارے پر 123 مسافر اور عملے کے نو افراد سوار تھے۔ حکام کے مطابق امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔

حادثے میں جانی نقصان کے حوالے سے تاحال کوئی معلومات سامنے نہیں آئی تاہم حادثے کے بعد گوانگشی میں پہاڑوں پر آگ لگنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایم یو 5735 نامی اس پرواز نے کونمینگ سے مقامی وقت ایک بج کر 11 منٹ پر اڑان بھری تھی اور اس نے 3 بج کر پانچ منٹ پر گوانگزو پہنچنا تھا۔

فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹس کا کہنا ہے کہ اس طیارے نے قریب ایک گھنٹے تک پرواز جاری رکھی تھی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے رپورٹ کے مطابق ایئر سیفٹی کے حوالے سے چین کا ریکارڈ خاصا بہتر ہے اور چین میں آخری بڑا فضائی حادثہ اگست 2010 میں ہوا تھا۔

رپورٹ کے مطابق یہ بوئنگ 737-800 طیارہ سات سال پرانا تھا اور بوئنگ 737 میکس لائن کے بعد آنے والا ماڈل ہے۔ بوئنگ 737 میکس لائن وہ طیارہ ہے جو 2018 میں انڈونیشیا اور 2019 میں ایتھوپیا میں حادثات کا شکار ہوئے تھے۔ چین نے ان حادثات کے بعد اس ماڈل کے طیارے پر پابندی لگا دی تھی۔

