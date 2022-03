کینیڈا: مسجد میں نمازیوں پر کلہاڑی سے حملہ

کینیڈا کی مسجد میں نمازیوں پر کلہاڑی سے حملہ کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کینیڈا کے شہر مسی ساگا میں واقع مسجد میں ملزم نے کلہاڑی سے حملہ کرکے متعدد نمازیوں کو زخمی کر دیا۔ واقعہ فجر کی نماز کے وقت پیش آیا۔

بعد ازاں مسجد میں موجود نمازیوں اور دیگر افراد نے حملہ آور کو گرفتار کرکے ملزم کو پولیس کے حوالے کردیا۔ متاثرہ مسجد دارالتوحید اسلامک سینٹر کی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق نمازیوں نے 24 سالہ حملہ آور کو قابو میں کر کے پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔

واقعہ پر کینیڈا کے وزیراعظم کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے بیان میں کینیڈین وزیرِ اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ایسے پُرتشدد واقعات کی کینیڈا میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان لوگوں کے حوصلے پر بھی داد دینا چاہتا ہوں جو آج صبح وہاں موجود تھے۔

The attack on congregants at the Dar Al-Tawheed Islamic Centre is incredibly disturbing. I strongly condemn this violence – which has no place in Canada – and I’m keeping the community in my thoughts today. I also want to applaud the courage of those who were there this morning.