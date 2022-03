وائٹ ہاؤس کا وزیراعظم عمران خان کے بیان پر تبصرے سے گریز

ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے وزیراعظم عمران خان کے امریکا کی غلامی نہ کرنے کے سوال پر تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں۔

واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجامن جین ساکی سے صحافی نے عمران خان کے بیان پر سوال کیا تو جین ساکی نے جواب دیتے ہوئے تبصرے سے گریز کیا اور صرف اتنا کہا کہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، سفارتی ذرائع سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جاری رکھیں گے۔

