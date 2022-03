یوکرین کی معروف اداکارہ روسی حملے میں ہلاک

یوکرین کی معروف اسٹیج اوراسکرین اداکارہ اوکسانا شویٹس روسی راکٹ حملے میں ہلاک ہوگئیں۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اوکسانا کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے اُن کے گروپ ینگ تھیٹر کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ، ‘کیف میں ایک رہائشی عمارت پرروس کی گولہ باری کے دوران معروف اداکارہ اوکسانا شویٹس 67 سال کی عمر میں ہلاک ہو گئیں’۔

