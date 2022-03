بھارتی عدالت کافیصلہ،تعلیمی اداروں میں حجاب ممنوع قرار

کرناٹک کی عدالت نے تعلیمی اداروں میں حجاب ممنوع قرار دے دیا ہے۔حجاب پر پابندی کا سرکاری فیصلہ جائز قرار دینے کے بعد طلبہ اب سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے۔

منگل کو کرناٹک کی ہائیکورٹ کے چیف جسٹس ریتو راج آواستھی نے فیصلے سناتے ہوئے بتایا کہ مسلم خواتین کی جانب سے حجاب پہننا لازمی مذہبی عبادات کا حصہ نہیں۔

عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ حکومت کے پاس حق تھا کہ وہ یونی فارم سے متعلق گائیڈلائئنز جاری کرے۔ عدالت نے اس فیصلے سے متعلق تمام دائر درخواستیں مسترد کردی ہیں۔

کرناٹک میں اس عدالتی فیصلے سے قبل اسکولز اور کالجز بند کردئیے گئے تھے اور ریاست کے کچھ علاقوں میں عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کردی تھی تاکہ انتشار سے بچاجاسکے۔

نیشنل کمیشن فار وویمن کی چئیرپرسن ریکھا شرما نے کہا ہے کہ کرناٹک ہائیکورٹ کے فیصلےکا خیرمقدم کرتےہیں۔ انھوں نے کہا کہ قرآن میں اس سلسلے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جب ایک طالبہ ادارے میں داخل ہوتی ہے تو ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ قواعد اور ضوابط کی پاسداری کریں۔

#HijabVerdict | I welcome the decision of the Karnataka High Court, as it is firstly not a religious practice, as per Quran. Secondly, when a student enters an institute, they must follow the rules & regulations…: Rekha Sharma, Chairperson, National Commission for Women pic.twitter.com/YDuu3JO9F1

I’m an ardent supporter of women’s rights, I always say women can wear anything, anywhere, but if there’s a uniform code in an institute, it must be followed. Students should not be divided into religion, caste, or creed. I hope they go back to classes: NCW Chairperson R Sharma pic.twitter.com/9vDsORpg76

