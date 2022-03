ایک سوسات برس قبل ڈوبنےوالےبحری جہازکی تفصیلات سامنےآگئیں

ایک صدی سے زائد عرصہ قبل ڈوبنے والے سمندری جہاز کی باقیات کی تفصیلات پہلی بار منظر عام پر آگئیں۔

غیر ملکی خبرایجنسی کےمطابق انڈیورنس نامی بحری جہاز انٹارٹیکا میں مہم جو سر ارنسٹ شیکلیٹن کا تھا۔ بحری جہاز کی باقیات سمندر ویڈڈل کے پانیوں میں پچھلے ہفتے پہلی بار فلمبند کی گئیں۔

یہ بحری جہاز 1915 میں برفانی تودے سے ٹکرا کر پھنس گیا اور پھر سمندر برد ہوگیا تھا۔ ارنسٹ شیکلیٹن اور جہاز کا عملہ ریسکیوبوٹس کے ذریعے ڈوبتے جہاز سے کود کر جان بچانے میں کامیاب ہوا تھا۔

انڈیورنس جہاز کی زیرسمندر کی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ جہاز کی حالت بہتر ہے۔ یہ جہاز سمندر میں 3 کلومیٹر گہرائی میں دھنسا ہوا ہے۔ اس کی لکڑی تاحال درست حالت میں ہے اور جہاز کا نام بھی واضح نظر آرہا ہے۔

اس جہاز کی تلاش کے لیے فاک لینڈ میری ٹائم ہیریٹیج ٹرسٹ نے کوششیں شروع کیں۔ ان منصوبے میں جنوبی افریقی آئس بریکر اگولہازٹو اور جدید آلات استعمال کئے گئے۔

اس مشن کے سربراہ ڈاکٹر جان شیئر نے بتایا کہ جب پہلی بار اس جہاز کو فلم بند کیا گیا تو یہ مناظر انتہائی تاریخی تھے۔ انھوں نے جہاز کو تلاش کرنے کے عمل کو بہترین کامیابی قرار دیا۔

اس مشن کےلیےدو ہفتےزیرسمندرجہاز کی تلاش کی گئی اور کئی اہداف کو ڈھونڈا گیا جس کے بعد بآلاخرجہاز تک پہنچا گیا۔

انٹارٹیک کے بین الاقوامی معاہدے کے تحت جہاز کی باقیات کو مونومنٹ کا درجہ حاصل ہے اور اس کو زیر سمندر سے ہلایا نہیں جاسکتا،اس ہی لئے جہاز سے کوئی بھی چیز لائی نہیں جاسکی۔

“We have made polar history.” Explorers and researchers, battling freezing temperatures, have located Endurance, Ernest Shackleton’s ship that sank in the Antarctic in 1915. https://t.co/EVBhJJ5StD pic.twitter.com/B8fjckUwpp

Lost for more than a century, explorer Ernest Henry Shackleton’s 144-foot long ship, Endurance, has finally been discovered off the coast of Antarctica beneath the icy Weddell Sea. Explore more exclusive images: https://t.co/bJep1ePL1o pic.twitter.com/IMRJALfYVg

— National Geographic (@NatGeo) March 9, 2022