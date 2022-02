امریکا نے یوکرین کی فوجی امداد کیلئے 350ملین ڈالرجاری کردیے

روسی حملے کو پسپا کرنے کی جدوجہد کے لیے امریکی صدر نے یوکرین کی فوجی امداد کے لیے 350ملین ڈالر جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے محکمہ خارجہ کو ہدایت جاری کر دی ہے۔

سکریٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن کو ایک یادداشت میں، جو بائیڈن نے ہدایت کی کہ فارن اسسٹنس ایکٹ کے ذریعے 350 ملین ڈالر یوکرین کے دفاع کے لیے مختص کیے جائیں۔

یوکرین کے صدر زیلینسکی نے اپنی تازہ ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سفارتی محاذ پر ایک نئے دن کا آغاز فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ گفتگو سے ہوا۔

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022