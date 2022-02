ویڈیو: یوکرینی صدر کی ملٹری بیس میں کافی پینے کے مناظر وائرل ہوگئے

Your browser does not support the video tag.

روس سے نبرد آزما یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی ملٹری بیس میں کافی پینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے۔

سوشل میڈیا پر ولادیمیر زیلنسکی کی ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہیں ایک ملٹری بیس میں فوجی کے ساتھ کافی پیتے دیکھا جا سکتا ہے۔

Ukrainian President Zelenskyy drinking coffee in a military base. What a LEADER. He could have easily ran away and leave the country but he chose to stay and FIGHT. #Ukraine #UkraineRussiaWar #UkraineRussia #Zelensky pic.twitter.com/fYKm9RL8HL

— We Stand With Ukraine 🇺🇦 (@jogarcia618) February 26, 2022