روس نے یوکرین پر حملہ روکنے کی قرارداد ویٹو کردی

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین پر حملہ روکنے کی قرارداد کو روس نے ويٹو کر دیا۔

سيکيورٹی کونسل کے 15ميں سے 11 ممبران نے قرارداد کے حق ميں ووٹ ديا جبکہ چین، بھارت اور متحدہ عرب امارات نے قرارداد میں حصہ نہیں لیا۔

قرارداد ميں روس سے حملہ روکنے اور فوری فوجيں نکالنے کا مطالبہ کيا گيا تھا۔

اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے اپنے روسی ہم منصب اور کونسل کو بتایا کہ ’’ماسکو قرارداد کو ویٹو کر سکتا ہے لیکن ہماری آواز کو ویٹو نہیں کر سکتا‘‘۔

انہوں نے مزید کہا کہ ’’روس سچ کو، ہمارے اصولوں کو، یوکرینی عوام کو اور اقوام متحدہ چارٹر کو ویٹو نہیں کر سکتا‘‘۔

👏👏👏@SergiyKyslytsya The UNSC needs to reform their voting system. There should be a popular vote if the UNSC fails, just like today’s resolutions. They are playing with people’s lives here. #UkraineRussia #UkraineUnderAttack #UnitedNations pic.twitter.com/PUo9oVb7BQ

— d’Aberrant (@SerAberrant) February 26, 2022