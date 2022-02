روس یوکرین تنازع:کیا بھارت کی خاموشی میں رضامندی شامل ہے؟

یوکرین اور روس تنازع پر جمعہ 25 فروری کو ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس میں تین ممالک کے اراکین غیر حاضر رہے، جس میں متحدہ عرب امارات، چین اور بھارت شامل تھے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے اس اہم اجلاس میں بھارتی نمائندے کی غیر موجودگی دراصل روسی جارحیت کی حمایت اور رضا مندی ہے۔ یوکرین اور روس جنگ کے باعث بھارت بڑی طاقتوں سے قریبی تعلقات کی وجہ سے مخمصے کا شکار ہے۔

بھارت کی خارجہ پالیسی میں پہلے سوویت یونین کی کافی اہمیت ہوا کرتی تھی اور جب اِس (سوویت یونین) کا شیرازہ بکھر گیا تو بھی بھارت کی نظروں میں روس کی اہمیت لگ بھگ اُتنی ہی رہی۔

بھارت کے روس اور امریکا تعلقات

بھارت کے روس کے ساتھ تاریخی اور دوستانہ رشتے ہیں جب کہ امریکا کے ساتھ اس کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں جو گزشتہ ڈیڑھ دہائیوں میں تیزی سے آگے بڑھے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکا بھارت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور اس نے یوکرین بحران پر نئی دہلی سے مکمل حمایت پر زور دیا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ملک یوکرین تنازع پر ایک صفحے پر نہیں ہیں۔

رپورٹس کے مطابق سینیر امریکی اہلکار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین کے معاملے پر بھارت کے مؤقف سے متعلق ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سوالات کو ٹال دیا تھا، تاہم درپردہ گفتگو میں امریکی اہلکاروں نے یوکرین تنازع میں بھارت کے مؤقف پر اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ مبصرین کے مطابق بھارت میں جہاں روسی حملے پر تشویش پائی جاتی ہے وہیں نئی دہلی روس کے ساتھ اپنے قریبی فوجی تعلقات کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بھارت کی 60 سے 70 فی صد فوجی ضرورتیں روس سے پوری ہوتی ہیں۔

دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ روس یوکرین تنازع پر بھار ت کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب تک بھارت کی جانب سے جو اقدامات یا بیانات سامنے آئے ہیں ان میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ بھارت فریقین پر بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنے پر زور دے رہا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں غیر جانبدارانہ مؤقف اختیار کیا ہے اور مذاکرات سے مسائل کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس اور چین کی قربت پر بھی بھارت فکرمند ہے اور روس سے ایس ۔400 میزائل نظام کی خریداری کا مقصد بھی چین کی جانب سے حملے کو روکنا ہے۔ یوکرین تنازع میں بھارت کومحتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی موقع پر ایسا کوئی تاثر نہ جائے کہ وہ کسی ایک فریق کی حمایت کر رہا ہے۔

دوسری جانب میڈیا میں جاری بھارتی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق بھارت کے وزیرِ اعظم نریندرمودی نے جمعرات کی شب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر بات کی اور روس اور یوکرین کے درمیان فوری طور پر تشدد بند کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے فریقین سے سفارتی بات چیت اور مذاکرات کے راستے پر لوٹنے کے لیے ٹھوس کوشش کرنے کی اپیل کی۔ بھارت میں یوکرین کے سفیر نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی تھی کہ وہ روسی صدر سے بات کریں تاہم انہوں نے بھارت کے موقف پر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا۔

وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کے مطابق پیوٹن نے یوکرین کے بارے میں تازہ صورت حال سے مودی کو آگاہ کیا ہے جب کہ وزیرِ اعظم مودی نے اس بات پر زور دیا کہ فریقین باہمی اختلافات کو صرف بات چیت سے حل کر سکتے ہیں۔ مودی نے یوکرین میں بھارتی شہریوں بالخصوص طلبہ کے تحفظ کے سلسلے میں بھارت کی تشویش سے پیوٹن کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے شہریوں کی محفوظ واپسی کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ اس سے قبل بھارت کے سیکریٹری خارجہ ہرش شرنگلا نے کہا تھا کہ نئی دہلی روس اور یوکرین کے درمیان بات چیت کے سلسلے میں راہ ہموار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔

بھارت میں یوکرین سفیر

بھارت میں یوکرین کے سفیر ایگور پولیکھا نے جمعرات کو نئی دہلی میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم بھارت سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کرتے ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیرِ اعظم نریند رمودی کو ایک مضبوط عالمی رہنما قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کے روس کے ساتھ اسٹرٹیجک رشتے ہیں۔ اگر نریندر مودی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کرتے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ وہ اس بارے میں سوچیں گے۔

یوکرین کے سفیر نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ حالات جلد ہی بے قابو ہو سکتے ہیں ۔ اس صورتِ حال میں یہ صرف ایک علاقائی بحران نہیں رہے گا بلکہ ایک عالمی بحران کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یوکرینی سفیر نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ہزاروں لوگ مریں گے تو پھر بھی بھارت صورتِ حال پر نظر رکھے گا؟۔ انہوں نے بھارتی وزارتِ خارجہ کے بیان پر عدم اطمینان کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ اس وقت بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمیں پوری دنیا کی حمایت کی ضرورت ہے۔

انہوں نے بھارت کے رویے پر سخت تنقید کی اور نامہ نگاروں سے کہا کہ ہم یہاں کی وزارتِ خارجہ کی ویب سائٹ پر پوسٹ کی جانے والی رپورٹس دیکھ رہے ہیں۔ یوکرین میں اپنے شہریوں کے لیے اس کی تازہ ایڈوائزری بھی ہم نے دیکھی ہے۔

