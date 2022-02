روسی فوج یوکرین کے دارالحکومت کے قریب پہنچ گئی

امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے فوجی یوکرین کے دارالحکومت کیف سے صرف 20 میل دور ہیں۔

روس کا یوکرین پر حملہ آج 25 فروری بروز جمعے کو دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ جمعے کو دارالحکومت کیف میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق روسی حملے کے پہلے روز ان کے ملک میں 137 اموات ہوئی ہیں جن میں فوجی اور سویلین دونوں شامل ہیں۔

We’re all in the basement, after one or more explosions in the Kyiv area this morning. Will be another long day. #ukraine

جمعے کی صبح یوکرین کے دارالحکومت کیف میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید غیر مصدقہ خبریں بھی رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ شہر کا ایئر ڈیفنس ایک فضائی حملہ روکنے میں کامیاب ہوا ہے جس میں متعدد میزائلوں کو تباہ کیا گیا ہے اور ایک روسی طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ یوکرین کی وزارتِ داخلہ کے اہلکار نے بتایا ہے کہ طیارہ کیئو کے دارنتسکی ضلع میں مار گرایا گیا ہے۔

دریں اثنا مقامی اطلاعات کے مطابق ایک نو منزلہ عمارت میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ کیف کے میئر وٹالی کلٹشکو نے ٹویٹ کیا کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم از کم تین افراد راکٹ کے ٹکڑے لگنے کے باعث زخمی ہو چکے ہیں جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا ’زمین بوس ہونے کا خطرہ ہے۔

یوکرین کی وزارتِ داخلہ میں ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ ایک روسی طیارہ دارالحکومت کیف کے دارنتسکی ضلع پر مار گرایا گیا ہے۔ اینٹون ہیرا شینکو کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ ایک گھر کے نزدیک 7 اے کوشتیا سٹریٹ میں گرا۔ یہ غیر تصدیق شدہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یوکرین کے دارالحکومت میں دو دھماکے رپورٹ کیے گئے تھے۔

ایسے ہی دھماکے اس سے قبل جمعرات کے روز بھی رپورٹ ہوئے تھے جب یوکرینی حکام نے بتایا تھا کہ کیف کے قریب بروویری نامی ٹاؤن میں فوجی اڈے کو روسی کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا جس میں چھ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ نیوز چینل ٹیلی کنال این ٹی اے نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں صبح کے وقت دھواں اٹھتے دیکھا جا سکتا ہے۔

جمعرات کو روس کی جانب سے یوکرین پر زمینی، فضائی اور بحری راستے سے حملہ کے بعد خطے کی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے دوسرے روز یوکرین کے دارالحکومت کیف میں صبح دو دھماکوں کی آواز بھی سنی گئی۔

امریکی نشریاتی ادارے سی این این کے دعویٰ کے مطابق امریکی حکام کی جانب سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیوٹن کی فوجیں یوکرین کے دارالحکومت سے صرف 20 میل کے فاصلے پر موجود ہیں، جب کہ روس کی جانب سے بیلسٹک اور کروز میزائل کے حملے گزشتہ روز سے جاری ہیں۔

روسی فورسز نے یوکرین کے دفاعی محاذوں کو ہدف بناتے ہوئے 160سے زائد چھوٹے اور درمیانے فاصلے پر مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائل داغے جب کہ لڑاکا طیارے سے مقررہ اہداف پر فائر کیا گیا۔ امریکی اہل کاروں کا دعویٰ ہے کہ روسی نے حملے میں، یوکرین کے دفاعی محاذوں کو ہدف بنایا

یوکرین میں مواصلات کا نظام ابھی تک کام کر رہا ہے، جب کہ یہ نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک اعلیٰ امریکی دفاعی اہل کار کا کہنا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ روس نے ابھی اپنی الیکٹرانک حربی استعداد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اعلیٰ امریکہ دفاعی اہل کار کے حوالے سے بتایا کہ امریکا مزید 7000 فوج یورپ تعینات کر رہا ہے جس میں بکتربند بریگیڈ اور حملہ کرنے کی استعداد رکھنے والا پیشہ ور دستہ شامل ہے۔ یہ دستہ جرمنی میں تعینات ہو گا تاکہ اتحادیوں کو یہ اعتماد ہو کہ روسی جارحیت کا جواب دیا جائے گا اور خطے میں ضروری اقدام کی ہمہ جہتی صلاحیت فراہم رہے۔

روس کے یوکرین پر حملے کے بعد نیٹو نے یوکرین کے دفاع کے لیے اپنے فوجی کمانڈروں کو تیاریوں میں بھرپور تیزی لانے کا حکم دے دیا ہے۔ جب کہ نیٹو نے سیکڑوں جنگی طیاروں اور بحری جہازوں کو بھی الرٹ کردیا، جس کے بعد مشرقی یورپ میں فوجیوں کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔

جینز اسٹولٹن برگ کا کہنا ہے کہ ہماری فضائی حدود کی حفاظت کے لیے اس وقت 100 جنگی لڑاکا طیارے ہائی الرٹ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ بحیرہ روم میں بھی اتحادیوں کے 120 جنگی جہاز موجود ہیں۔

روسی جارحیت کے بعد نیٹو نے مشرقی یورپی ممالک میں اعلٰی جنگی تربیت یافتہ نیٹو رسپانس فورس سمیت افواج کو تعینات کرنے کے اپنے منصوبوں کو تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیٹو رومانیہ، بلغاریہ، اور ممکنہ طور پر ہنگری اور سلوواکیہ میں لڑاکا یونٹ بنانے کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے جو کہ بالٹک ریاستوں اور پولینڈ میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔

ہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکا اور نیٹو پہلے ہی واضح طور پر اعلان کرچکے ہیں کہ وہ اپنے فوجی دستوں کو یوکرین نہیں بھیجیں گے۔ یوکرین چونکہ یورپی یونین اور نیٹو کا رکن ملک نہیں ہے اس لیے ان کی افواج براہ راست یوکرین کی مدد کے لیے اپنی افواج کو وہاں بھیج نہیں سکتے ہیں۔

سیکریٹری جنرل جینزا سٹولٹنبرگ نے کہا کہ ہمارے براعظم کا امن بکھر کر رہ گیا ہے۔ روس تاریخ کو از سرنو لکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کررہا ہے اور یوکرین کو اس کا آزاد اور خود مختار راستے دینے سے انکار کررہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک دانستہ، ظالمانہ اور طویل منصوبہ بندی سے کیا گیا حملہ ہے۔ یوکرین پر روس کے بلاجواز، بلااشتعال حملے نے لاتعداد معصوم جانوں کو فضائی اور میزائل حملوں سے خطرے میں ڈال دیا ہے۔

امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روس اتوار تک یوکرین کے دارالحکومت پر مکمل قبضہ کرکے حکومت ختم کردے گا۔ امریکی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روس اتوار تک یوکرینی حکومت ختم کر دے گا۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے مختلف شہروں پر بمباری کے بعد روس کے ہزاروں فوجیوں نے کیف کا زمینی محاصرہ کرلیا ہے۔ یوکرین کے چرنوبل ایٹمی پاور پلانٹ پر بھی روسی فوجیوں نے قبضہ کرلیا ہے۔

دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روسی حملوں میں 137 شہریوں کی ہلاکت اور 150 زخمی ہونے کی تصدیق کردی ہے۔

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022