یوکرین کا 5 روسی طیارے اور ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ

یوکرین حکومت کی جانب سے روس کے طیارے اور ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم روسی وزارت دفاع کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہ آسکا۔

روسی میڈیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روسی فوجوں نے یوکرینی ایئربیس اور ڈیفنس سسٹم کو تباہ کردیا ہے۔

جمعرات کے روز یوکرین کے صدر نے روسی حملے کے اعلان کے بعد فوری ملک میں مارشل لاء نافذ کردیا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے یوکرین میں فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ فوجی پیش قدمی کر رہی ہیں۔ جس پر یوکرین کے وزیر داخلہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ روس نے یوکرین پر حملے شروع کردیئے ہیں۔

حملوں پر یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ روس نے یوکرین کے انفراسٹرکچر اور بارڈرگارڈزپر میزائل حملے کیے ہیں جس سے متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق روس کی جانب سے کیف انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔



صدر زیلنسکی نے مزید کہا کہ یوکرین پر روسی حملے سے متعلق امریکی صدر سے بات کی ہے، ہم مضبوط ہیں اور ہرچیز کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پیوٹن نے یوکرین پر مکمل حملہ کیا ہے اور یوکرین کے پر امن شہر حملوں کی زد میں ہیں، یوکرین اپنا دفاع کرے گا اور جیت جائے گا، انہوں نے مزید کہا کہ دنیا پیوٹن کو روک سکتی ہے اور اسے روکنا چاہیے، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔

فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق روس کے صدر پیوٹن نے جمعرات 24 فروری کی صبح یوکرین کے علیحدگی پسندوں کی مدد کے لیے فوجی آپریشن کرنے کا اعلان کیا۔

روسی صدر نے ٹیلی وژن پر اپنے ایک مختصر بیان میں کہا کہ ’میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے۔‘ انہوں نے یوکرین کی فوج کو ہتھیار ڈال دینے کے لیے بھی کہا۔

روسی صدر کے اعلان کے بعد یوکرین سے موصول اطلاعات کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔

یوکرین میڈیا کی جانب سے جاری اطلاعات کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جب کہ مشرقی یوکرین میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ یوکرین کے ساحلی شہر وڈیسا میں دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ یوکرینی شہر کراماتو رسک پر فضائی حملے اور دھماکوں کی خبریں سوشل میڈیا پر پھیل گئی ہیں۔

واضح رہے کہ روسی صدر کا یہ اعلان کریملین کے جانب سے جاری کیے گئے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ مشرقی یوکرین کے باغی رہنماؤں نے حکومت کے خلاف ماسکو سے فوجی مدد مانگی ہے۔

اس کے ردعمل میں یوکرین کے صدر نے ولادیمیر زیلنسکی نے رات گئے جذباتی انداز میں روس سے اپیل کی کہ وہ’یورپ میں اس بڑی جنگ‘ کا حصہ نہ بنے۔

یوکرینی صدر نے روسی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس کے شہریوں سے یوکرین کے بارے میں غلط بیانی کی گئی ہے اور یہ کہ ’جنگ کا امکان‘ بھی آپ ہی پر منحصر ہے۔ یہ جنگ کون روک سکتا ہے؟ ظاہر ہے لوگ ہی۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ آپ میں ہی موجود ہیں۔



دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات ہی کو کہا کہ ’صدر پوتن کے اقدامات ٹھوس جواب کے متقاضی ہیں اور اسی لیے ہم روس پر مکمل طور پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022