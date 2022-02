یوکرائن تنازع:جوبائیڈن کےخطاب پر امریکی شہری کیوں تنقید کررہے ہیں؟

امریکی صدر جو بائیڈن نے منگل 22 فروری کو یوکرین تنازع پر روس پر پابندیاں عائد کرنے کے حوالے سے قوم سے خطاب کیا۔

خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی صدر کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا اور کہا کہ یوکرین پر روس کے حملے کا آغاز ہو چکا ہے تاہم اس خطاب کو خود امریکی شہریوں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔

اس خطاب کے دوران جو بائیڈن کی نظریں ٹیلی پرامپٹر پر مرکوز رہیں اور وہ انتہائی توجہ سے اپنی تقریر پڑھتے رہے لیکن صارفین نے یہ محسوس کیا کہ جہاں روس کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لہجے میں غصہ چھلکنا چاہیے تھا وہاں وہ بہت دھیمے انداز میں بات کر رہے تھے۔

Today, I announced the first tranche of sanctions in response to Russia’s actions in Ukraine. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to take further steps as necessary. pic.twitter.com/8t87wyMq6q

یاد رہے کہ ٹیلی پرامپٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو متن کو سکرین پر پیش کرتی ہے اور اسے دیکھ کر خطاب کرنے والا اپنے لہجے کو زیادہ درست انداز میں پیش کرنے کے قابل ہوتا ہے۔

امریکی صدر جو بائیڈن کے حامی جو ایک نازک موقع پر ان سے ایک مضبوط انداز میں تقریر کی امید کر رہے تھے کا کہنا ہے کہ ان کی تمام تر توجہ ٹیلی پرامپٹر پر تھی۔

ایک صارف نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ کیا اس وقت یہ زیادہ بہتر نہیں ہو گا کہ سکرین پر بائیڈن کی جگہ ٹیلی پرامپٹر نظر آئے اور ہم خود ہی اس سے دیکھ کر تقریر پڑھ لیں۔ بعض صارفین کا کہنا تھا کہ بائیڈن کا قوم سے خطاب ایک المیے سے کم نہیں تھا۔ ان کی تقریر میں پورے الفاظ بھی نہیں بولے گئے اور وہ ٹیلی پرامٹر سے مشکل سے پڑھ پا رہے تھے۔

خیال رہے کہ انڈین وزیرِ اعظم نریندر مودی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹی وی پر مباحثوں سے کتراتے ہیں اور انھوں نے سنہ 2014 سے اقتدار میں آنے کے بعد سے کبھی باقاعدہ نیوز کانفرنس نہیں کی اور ان کے ساتھ رواں برس ٹیلی پرامپٹر سے منسلک ایک واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔

It is unlikely that PM had a teleprompter gaffe. If you look at the WEF version of the recording of his speech, someone in the background says, “Sir aap unse ek baar pooche ki sab jud gaye kya”. This portion is not clear in the video live-streamed on PM’s YouTube channel.

1/n pic.twitter.com/wkBnLom083

— Pratik Sinha (@free_thinker) January 17, 2022