یوکرین تنازعہ: امریکی پابندیوں پر روس نے نتائج سےخبردار کردیا

امریکا میں روس کے سفیر اناتولی انتونوف نے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں پر سخت ردعمل دیا ہے۔

روسی سفارت خانے کے فیس بک پیج پر جاری کی گئی ایک حالیہ پوسٹ کے مطابق سفیر اناتولی انتونوف نے کہا کہ پابندیوں جیسے اقدام سے عالمی مالیاتی اور توانائی کی منڈیوں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔

روسی سفیر نے واضح کہا کہ امریکی پابندیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ روس کسی ایک دن بھی مغربی ممالک کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کے بغیر رہا ہو، اس لیے ہم اس طرح کے حالات میں رہنا سیکھ چکے ہیں اور صرف یہی نہی بلکہ اپنی ریاست کو بھی ترقی دیتے ہیں۔

💬#Antonov: It is hard to imagine that someone in #Washington is counting on 🇷🇺 to revise its foreign policy under the threat of sanctions. I don’t remember a single day when our country lived without any restrictions from the Western world.

