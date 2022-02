ویڈیو: امریکا میں ہیلی کاپٹر سمندر میں گرکر تباہ

امریکا کی ریاست فلوریڈا میں ایک ہیلی کاپٹر ساحل کے قریب سمندر کے قریب گر کر تباہ ہوگیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کردیا گیا۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلوریڈا کے شہر میامی میں محوِ پرواز ہیلی کاپٹر میں 3 مسافر سوار تھے، جو سمندر میں ساحل کے قریب گر کر تباہ ہوگیا، حادثے میں 2 افراد زخمی ہوئے جب کہ تیسرا فرد محفوظ رہا۔

میامی بیچ پولیس کی جانب سے ٹوئٹر پر جاری ویڈیو میں ہیلی کاپٹر کو سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ سمندر میں اور ساحل پر اس وقت بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود تھے۔

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.

