سعودی عرب:سرکاری دفاتر اور مساجد میں شارٹس پہننےپر پابندی عائد

سعودی وزارت داخلہ نے مساجد اور سرکاری اداروں میں شارٹس پہننے پر پابندی عائد کردی، خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔

سعودی حکام کے مطابق نئے ضابطہ اخلاق کے نفاذ کے بعد مساجد اور سرکاری اداروں میں شارٹس پہن کر آنا سماجی آداب کے منافی ہے۔ اگر کوئی سعودی شہری یا غیر ملکی سماجی آداب کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا تو اس پر 250 سے 500 ریال تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔

اعلامیے کے مطابق جو کوئی بھی مساجد سے اذان کے دوران کسی بھی قسم کا ‘موسیقی’ بجاتا ہوا پکڑا جائے گا اسے اب پہلی بار خلاف ورزی کرنے پر 1000 ریال جرمانہ کیا جائے گا اور اگر خلاف ورزی دہرائی گئی تو 2000 ریال وصول کیے جائیں گے۔

NEWS | Anyone who is caught playing ‘music’ of any kind during the call of Prayer (Adhan) from Mosques will now be fined SAR 1000 for first time violation and SAR 2000 for repeat violations

