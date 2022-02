آئی ایم ایکس:اسرائیل،امریکا،پاکستان سمیت متعددممالک کی فوجی مشقیں

اسرائیل کی بحریہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے ایسے ممالک کے ساتھ بھی فوجی مشقیں کی ہیں، جس سے اس کے سفارتی تعلقات نہیں۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔



اسرائیلی بحریہ کی جانب سے 17 فروری کو تصدیق کی گئی ہے کہ اس نے بحرین ، پاکستان اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کے ساتھ امریکی قیادت میں ہونے والی مشق میں حصہ لیا۔



امریکی بحریہ نے بیان میں کہا ہے کہ 31 جنوری کو شروع ہونے والی بین الاقوامی میری ٹائم مشق (آئی ایم ایکس) میں 60 افواج کے 9 ہزار سے زیادہ افراد نے حصہ لیا۔

شرکا میں پاکستان، سعودی عرب، عمان، کوموروس، جبوتی، صومالیہ اور یمن بھی شامل تھے جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔



امریکی بحریہ کے مطابق یہ مشقیں ہر دو سال بعد ہوتی ہے، مشقوں کا آغاز 2012 میں ہوا، جب کہ مشرق وسطٰیٰ میں ہونے والی یہ سب سے بڑی کثیر الاقوامی بحری مشق ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ اسرائیل کی ان ممالک کے ساتھ یہ پہلی فوجی مشقیں تھیں، جن کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔



مشقوں کے دوران امریکی پانچویں بحری بیڑے کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کاپر ڈیوڈ سلاما، وزیر دفاع بینی غانتز اور وزیر اعظم نفتالی بینیٹ سے ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے بھی دونوں بحری افواج کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کو سراہا۔



واضح رہے کہ اس سے قبل گزشتہ سال نومبر میں اسرائیلی بحریہ نے بحیرہ احمر میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ ساتھ پانچویں بیڑے کی قیادت والی مشق میں حصہ لیا جس کے بارے میں اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ ‘اس کا مقصد اسرائیلی بحری اثاثوں کے خلاف ایران کے حالیہ حملوں کے ردعمل کے طور پر کام کرنا تھا۔

IDF publishes a video from the Israeli Navy's participation in the International Maritime Exercise (IMX) for the first time. pic.twitter.com/awAE25erar