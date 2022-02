بھارت میں حجاب پرپابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے،امریکا

امریکی ادارے برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کا کہنا ہے کہ مذہب کی آزادی میں لباس کے انتخاب کی آزادی بھی شامل ہے۔

ٹویٹر پیغام میں بین الاقوامی مذہبی آزادی کے سفیر کا کہنا تھا کہ بھارتی ریاست کرناٹک کے حکام کو مذہبی لباس کی اجازت کا تعین نہیں کرنا چاہیے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسکولوں میں حجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔

Religious freedom includes the ability to choose one’s religious attire. The Indian state of Karnataka should not determine permissibility of religious clothing. Hijab bans in schools violate religious freedom and stigmatize and marginalize women and girls.

— Amb. at Large for International Religious Freedom (@IRF_Ambassador) February 11, 2022