پاکستان میں کرونا کی نئی قسم کی تصدیق

پاکستان میں اومی کرون کی نئی ذيلی قسم کی تصدیق ہوئی ہے۔

قومی ادارہ صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جینوم کی ترتیب کے ذریعے نئے سب ویرینٹ کی تصدیق ہوئی ہے۔

قومی ادارہ صحت نے بتایا کہ کرونا کے نئے ویرینٹ کےباعث مختلف ممالک میں کیسز بڑھ رہےہيں۔

NIH has detected the first case of Omicron sub-variant BA.2.12.1. This new sub-variant is causing increasing number of cases in different countries.

The best preventive measure (besides mask-wearing at crowded places) is COVID-19 vaccination. We strongly recommended getting vaccinated and all those due for boosters must get the shots immediately.