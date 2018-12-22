Saudi Prince Talal bin Abdulaziz passes away

December 22, 2018

Picture: Al Arabiya

Saudi Arabia’s Prince Talal bin Abdulaziz has passed away on Saturday, Al Arabiya reported.

Prince Talal bin Abdulaziz is a brother of Saudi King Salman and father of Prince Al Waleed bin Talal.

The news of his death was confirmed by his son on Twitter.

 
 


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