Saudi Prince Talal bin Abdulaziz passes away

Saudi Arabia’s Prince Talal bin Abdulaziz has passed away on Saturday, Al Arabiya reported.

Prince Talal bin Abdulaziz is a brother of Saudi King Salman and father of Prince Al Waleed bin Talal.

The news of his death was confirmed by his son on Twitter.

انتقل الى رحمة الله الامير طلال بن عبدالعزيز غفر الله له واسكنه فسيح جناته اليوم السبت، وسيتقبل ابناءه العزاء “للرجال والنساء” بالفاخرية، ايام الاحد، الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء

رحمه الله واسكنه فسيح جناته

{انا لله وانا اليه راجعون}

٠١١٤٤٢٢١١١ للاستفسار

— عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) December 22, 2018