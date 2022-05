مشی خان کی عامر لیاقت کو منفرد پیشکش

اداکارہ مشی خان نےعامر لیاقت کو پاکستان سے جانے کے لیے ٹکٹ دینے کی پیشکش کردی۔

اداکارہ مشی خان نے معروف اینکرعامر لیاقت پرشدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عامر لیاقت حسین روز سوشل میڈیا پر اداکاری شروع کردیتے ہیں، کبھی وہ روتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر جارہے ہیں۔

مشی خان نےعامر لیاقت سے سوال کیا کہ وہ کب ملک چھوڑ کر جارہے ہیں،اگران کے ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا مسئلہ ہے تو ہم سب مل کر انہیں یکطرفہ ٹکٹ خرید کردیتے ہیں تاکہ وہ وہاں اپنےدماغ کا علاج کرائیں۔

ٹی وی اداکارہ نےکہا کہ عامر لیاقت کوان کےغرور نے یہ دن دکھائے، وہ اس وقت کو یاد کریں جب انہوں نےجنید جمشید مرحوم سے ان کی والدہ کے لیے کیا کہا تھا،جنید جمشید اچھے انسان تھے،اگر ایسی باتیں عامر لیاقت میری والدہ سے متعلق کہتے تو وہ ان کا منہ توڑ دیتی۔

مشی خان نے کہا کہ عامر لیاقت اپنا علاج کرائیں اور پاکستان سے جلد از جلد چلے جائیں،ان کی اب کوئی عزت نہیں، وہ روتے رہیں لیکن اب بہت دیر ہوچکی ہے۔

Please go & stop your flop acting videos. It’s Makafate Amal & your over confidence which led to your downfall. Remember what U said for #junaidjamshed mother? I saw that show & was shocked. Shame on you. Leave if U have little integrity left #DontGoAamirBhai pic.twitter.com/JxQi3EGBQm

— Mishi khan (@mishilicious) May 16, 2022