بالی ووڈ کے کھلاڑی ایک بار پھر کورونا کا شکار

بالی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار ایک مرتبہ پھر کورونا کا شکار ہوگئے ہیں۔

دنیا کا سب سے بڑا سالانہ فلمی میلہ کانز فلسم فیسٹیول 17 مئی سے فرانس میں شروع ہورہا ہے، فیسٹیول میں رواں سال خاص طور پر بھارتی پویلین لگایا جارہا ہے، جس میں مختلف زبانوں میں تخلیق کی گئیں 6 بھارتی فلموں کی نمائش کی جائے گی۔

فلم فیسٹیول میں بھارتی سپر اسٹارز کی شرکت تو معمول کی بات ہے لیکن اس مرتبہ بھارت کی جانب سے سرکاری سطح پر ایک وفد کانز جارہا تھا جس میں بالی ووڈ کے کھلاڑی اکشے کمار بھی شامل تھے۔

فرانس روانگی سے چند روز قبل ہی اکشے کمار نے شرکت سے معذرت کرلی اور اس کی وجہ انہوں نے کورونا بتائی ہے۔

اپنی ٹوئٹ میں اکشے کمار نے کہا کہ وہ کانز 2022 کے انڈیا پویلین میں ملک کی نمائندگی پر کافی پرجوش تھے لیکن افسوس کہ وہ دوبارہ کورونا کا شکار ہوگئے ہیں، اس لئے کانز میں شرکت کے بجائے گھر پر آرام کریں گے۔

اکشے کمار نے مزہد کہا کہ وہ انوراگ ٹھاکر اور ان کی پوری ٹیم کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔

Was really looking forward to rooting for our cinema at the India Pavilion at #Cannes2022, but have sadly tested positive for Covid. Will rest it out. Loads of best wishes to you and your entire team, @ianuragthakur. Will really miss being there.

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 14, 2022