فلم کی پہلی جھلک میں بالی ووڈ اداکار کو پہنچاننا مشکل

بالی ووڈ اداکار سلمان خان نے ہدایتکار فرہاد سمجی کی فلم ’کبھی عید کبھی دیوالی‘کی شوٹنگ کا آغاز ممبئی میں کردیا ہے۔

اداکار سلمان خان نے اپنے کروڑوں مداحوں کیلئے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فلم میں اپنے نئے روپ کی تصویربھی شیئر کردی۔

سلمان خان نے شوٹنگ سیٹ سے ایک شاندار تصویر شیئر کی ہے جس میں انہیں لمبے اور بکھرے بالوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔

Shooting commences for my new film …. pic.twitter.com/wEQmCmayRD