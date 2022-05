منیب بٹ وزیراعظم اورکابینہ کےلندن جانے پرکیوں معترض؟

گزشتہ ماہ بلاول بھٹو زرداری کے وزیرخارجہ کا منصب سنبھالنے پرخوشی کااظہار کرنے والے منیب بٹ نے وزیراعظم سمیت وفاقی کابینہ کے اہم وزراء کی لندن موجودگی پر تنقید کی ہے۔

منیب بٹ پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں اورعمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد سے گاہے بگاہےسوشل میڈیا پر اتحادی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، تاہم بلاول وہ پہلی شخصیت تھے جن کی تقرری پر منیب نے خوشی کااظہارکیا۔

کابینہ میں بلاول کی شمولیت سے مطمئن منیب بٹ نے اس کی توجیہہ کچھ یوں پیش کی تھی کہ انہیں عالمی سطح پر بات چیت کے دوران کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی تقریر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کم سے کم بین الاقوامی میڈیا کے سامنے ہمارے پاس “پرچی ریڈر” نہیں ہوگا۔

تاہم اس باران کی ٹویٹ وزیراعظم شہبازشریف اور وزراء کا دورہ لندن ہے۔

منیب بٹ نے ٹوئٹرہینڈل پرلکھا، ‘ پوری کابینہ لندن میں ہے،اس دوران اسٹاک مارکیٹ کریش ہورہی ہے، ڈالر191 پر پہنچ چکا ہے،اسٹیٹ بین کے پاس 10اعشاریہ 44 ارب کے ذخائر بچے ہیں’۔

Entire cabinet is in London !

Meanwhile

1. $ at 191

2. PSX down an additional 900 points

3. Financial markets crashing

4. Investor confidence crashing

5. SBP has $10.44 billion left

6. Financial emergency needed