عمران خان کی ویڈیو پر مشی خان کی ریحام خان پر تنقید

Posted: May 11, 2022 | Last Updated: 2 hours ago

- Posted: May 11, 2022 | Last Updated: 2 hours ago



اداکارہ مشی خان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان اپنے نشانے پر رکھ لیا ۔

سابق وزیراعظم عمران خان کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں وہ عوام سے مخاطب ہونے سے چند منٹ قبل اپنے بال بنا رہے تھے، ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ عمران خان بال بناتے وقت پوچھ رہے ہیں کہ اب ٹھیک ہے۔

ریحام خان نے اس ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ ہینڈسم نہ بنے گا دوبارہ ۔

Handsome na bunay ga dobara 🤣 https://t.co/gJw9K2auRd — Reham Khan (@RehamKhan1) May 8, 2022

ریحام خان کے اس تبصرے پر اداکارہ مشی خان نے لکھا کہ اور تم کو ایسا موقع ملے گا نہ دوبارہ تو فکر نہیں اور ذکر نہیں ۔

Aur Tumko Aisa Moka Milay Ga Na Dobara 😂😂 #rehamkhan

So Fikar Not & Zikar Not 😂😂#امپورٹڈ__حکومت__نامنظور https://t.co/Q8NoQF8lML — Mishi khan (@mishilicious) May 8, 2022

مشی خان نے یہیں پر بس نہ کی بلکہ ریحام خان کی مزید ٹوئٹس پر بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ۔

No it’s good lighting VS Bad lighting…comprender😉 if you know what am sayin😎

#امپورٹڈ__حکومت__نامنظور https://t.co/7iIaTQALjZ — Mishi khan (@mishilicious) May 8, 2022

ایک ٹوئٹ میں ریحام خان نے لکھا کہ عمران خان کے حامیوں کو سمجھنا چاہئے کہ جیسے گدھے پر لکیریں لگانے سے وہ زیبرا نہیں بن سکتا ویسے ہی نااہل سلیکٹڈ کبھی کارکردگی نہیں دکھا سکتا، یہ صرف انتشار پھیلا سکتا ہے۔

اس ٹوئٹ پر مشی خان نے کہا کہ صبح جاگنے کے بعد سے عمران خان کا پیچھا کرنے کیلئے علاوہ آپ کی خصوصیت کیا ہے ؟ صبح عمران خان ، شام عمران خان صحت کا پیغام عمران خان ۔

What is your specialty apart from waking up & stalking IK..



Subah IK, Shaam IK

Sehat Ka paighaam Ik#امپورٹڈ__حکومت__نامنظور https://t.co/dD8CgyiLFJ — Mishi khan (@mishilicious) May 9, 2022

یاد رہے کہ اس سے قبل سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر ریحام خان نے خوشی کا اظہار کیا تھا جس پر شوبز شخصیات کی جانب سے ان پر تنقید کی گئی تھی۔