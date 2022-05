دانیہ شاہ نے عامرلیاقت کی نازیبا ویڈیولیک کردی

پی ٹی آئی کے منحرف رکن عامرلیاقت حسین کی تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کی جانب سے تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد سے دونوں طرف سے الزامات کا بھرپورسلسلہ جاری ہے۔

عامرلیاقت حسین نے طوبیٰ انورسے خلع کی خبرمنظرعام پرآتے ہی 10 فروری کو انسٹاپوسٹ میں اپنی تیسری شادی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھاکہ انہوں نے گزشتہ رات نجیب الطرفین سادات گھرانے کی 18 سالہ لڑکی دانیہ شاہ سے شادی کی جس کا تعلق لودھراں سے ہے۔

تاہم یہ شادی چندماہ بھی نہ چل سکی اور دونوں میں سنگین اختلافات سامنے آئے، چندروزقبل دانیہ نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے عامر لیاقت پر سنگین الزامات عائدکیے ، ان کا دعویٰ تھاکہ شوہرکئی کئی روزتک انہیں کمرے میں بندرکھتے، ساری ساری رات جگاتے اور کھانا تک نہیں دیتے تھے، انہیں بہت ذلیل و خوارکیاگیا کہ لگنے لگاتھاوہ کسی گناہ کی سزا کاٹ رہی ہیں۔

دانیہ نے تشدد کےکاالزام عائدکرنے کے علاوہ یہ بھی کہا کہ عامر لیاقت آئس اور کوکین کا نشہ کرتے تھے، ان سے بیرون ملک بھیجنے کے لیے فحش ویڈیوز بنانے کا مطالبہ کرتے اورانہیں غیر محرم مرد حضرات کے سامنے آنے کا کہتے تھے اورانکار پرکمرے میں بندکردیا جاتا تھا۔

جہاں عامرلیاقت کی جانب سے انسٹاگرام پردانیہ کی مبینہ آڈیو لیک کرتے ہوئے ان الزامات کی تردید کی گئی وہیں گزشتہ روز دانیہ کا میزبان یاسرشامی کودیاگیا ایک انٹرویوسامنے آیا جس میں ان کی جانب سے فراہم کی گئی ویڈیوزکے چند کلپس بھی دکھائے گئے، اس نازیبا ویڈیومیں عامرلیاقت کو برہنہ حالت میں دیکھاجاسکتا ہے، اس کے علاوہ کمرے میں پلیٹ میں بنائے جانے والے نشے کا کلپ بھی شامل ہے۔

یہ ویڈیوبعد ازاں سیدہ دانیہ عامر کے نام سے غیرمصدقہ انسٹاگرام اکاونٹ پربھی شیئرکی گئی ۔

انٹرویونشرکیے جانے کے بعد ویڈیوکلپس وائرل ہوئے اور ٹوئٹرپرعامرلیاقت کا نام ٹاپ ٹرینڈبن گیا، سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کے ساتھ ساتھ عامرلیاقت کو ذہنی صحت سے متعلق مسائل کا شکار قراردیتے ہوئے ان سے اظہار ہمدردی بھی کیا۔

Am i the only one who can say law can stop #DaniaShah for releasing personal videos of #AamirLiaquatHussain ??

Rest of case should be decided in court, but this act is condemnable, unethical & immoral. pic.twitter.com/uSjxXELMRT — KaMii (@_iKamiii) May 10, 2022

I have come to a conclusion it is a split personality disorder along with a lot of other irreversible disorders.

May God heal you. #aamirliaquathussain pic.twitter.com/fjwcXRG1XB — Sadiq Ali Asadii (Bangash)🙋🚬 (@asadii_bangash7) May 10, 2022

The Prophet صلى الله عليه وسلم said: “If a man insults you with what he knows about you, do not insult him by what you know about him.

Verily, you will have a reward and the penalty is upon the one who said it.” #SyedaDaniaShah#AamirLiaquatHussain #WhatsApp pic.twitter.com/a1GceEJoOd — Wafa Khan🦋 (@Fairy_Queen__) May 10, 2022

تاہم بیشترایسے بھی تھے جن کی رگ ظرافت پھڑک اٹھی اور اس حساس معاملے میں بھی دلچسپ میمز شیئرکرتے نظرآئے۔

Pakistani awam coming on twitter to see amir liaqaut Leaked video#AamirLiaquatHussain pic.twitter.com/4TQwYpfo1G — Teto Patiyaa 🇵🇰 (@Pola_620) May 11, 2022

Leader PPP Nabeel Gabol discussing about third marriage with PTI leader Amir Liaquat Hussain. Watch video#AamirLiaquatHussain pic.twitter.com/dnquNjqsv4 — Syra Yousaf (@sair0z) May 10, 2022

دانیہ کی جانب سے الزامات عاِئدکرنے کے بعد عامرلیاقت کا کہناتھا کہ اگریہ میرے نکاح میں نہ ہوتیں اور قرآن کریم نے شوہراور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس نہ کہا ہوتا تو سب کو ایسی حقیقت بتایا کہ وہ دہل جاتے،دانیہ شاہ کی ہشاشیت دیکھ کر خود فیصلہ کریں کہ تین ماہ کسی پر تشدد ہو تو کیا وہ ایسی لگیں گی؟ انہوں نے نشہ کرنے سے متعلق الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہاتھا کہ دانیہ کا میڈیکل کرایا جائے تو سب پرحقیقت واضح ہوجائے گی۔

اس کے بعد عامرلیاقت کی جانب سے دانیہ کے مبینہ آڈیوکلپ شیئرکیے گئے تھے۔