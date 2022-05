حرامانی کی وائرل ویڈیوپرعلی گل پیرنے قہقہے بکھیردیے

حرامانی اپنے مداحوں میں خاصی مقبول ہیں لیکن کھل کراپنے خیالات کا اظہارکرنے کے باعث بنا سوچے سمجھے بولنے پران کے اکثربیانات تنازع کا شکار ہوجاتے ہیں۔

حال ہی میں دیے جانے والے انٹرویومیں طعنہ زنی کرنے والے شوہرحضرات کو سراہنے پراداکارہ کو شدید تنقید کا سامنا ہے، وزن میں کمی سے متعلق حراکابیان اور موقف شاید ہی کسی کو پسند آیا ہو۔

وائرل ویڈیومیں اداکارہ نے وزن کے حوالے سے خواتین کو طعنے دینے والے شوہرحضرات کا ایسا کرنا درست قراردیاتھا۔

اپنے 64 کلوگرام وزن کو 3 ماہ میں 10 کلوکم کرنے کا تمام کریڈٹ مانی کو دینے والی حراکاکہنا تھاکہ مانی مجھے اتنے طعنے دیتا ہے کہ وہ دیکھو کرینہ کو، کترینہ کو، وہ دیکھو دپیکا کو ، میں کہتی ہوں کہ بھئی میں دپیکا اوروہ نہیں ہوں میرے دو بچے ہیں، لیکن مانی پھر بھی طعنے دیتا ہے تو میرے خیال سے طعنے دینے والے شوہر ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ عورتیں وزن کم کرلیتی ہیں۔

ویڈیوکلپ وائرل ہونے پرحراکوشدید ردعمل کا سامناکرنا پڑاتھا، تمام ترتنقیدی تبصروں کے بعد اب باری آتی ہے علی گل پیرکی جو معروف شخصیات کی پیروڈی ویڈیوزبنانے میں خاصاشہرہ رکھتے ہیں۔

علی نے حراکی ویڈیوکی پُرمزاح نقالی سوشل میڈیا پلیٹ فارمزپرشیئرکی جس میں ان کے چہرے کے تاثرات اور کیپشنزقابل دید ہیں، ویڈیومیں علی نے بالی ووڈ کی کترینہ ، کرینہ اوردپیکا کی تصاویرکابھی استعمال کیا۔

ویڈیو کو بے پناہ پسندیدگی بخشنے والے صارفین دلچسپ تبصرے کررہے ہیں۔

Thank God you made a parody at last. Waiting for it for ao long to get some relief from suffocating pol environment