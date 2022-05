گلوکار شہزاد رائے کا نیا بلوچی گانا ریلیز

گلوکار شہزاد رائے نے عید کے موقع پر پر اپنا نیا بلوچی گانا ریلیز کر دیا۔

شہزاد رائے کا نیا گانا بلوچستان پر مبنی ہے جبکہ گانے میں بلوچی زبان کے الفاظ بھی شامل کئے گئے ہیں گانے کا عنوان ’واجہ‘ہے۔

گانے میں شہزاد رائے کے ہمرا بلوچستان کی مشہور گلوکارہ رئیسہ رئیسانی سمیت لوک گلوکار وسو خان اور نعیم دلپل اور شانی حیدر شامل ہیں۔

اس گانے کو گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فلمایا گیا ہے جبکہ گانے میں مختلف بلوچی ساز کا بھی استعمال کیا گیا جس میں بینجو ، سورز اور دمبورہ بھی شامل ہے ۔

ویڈیو کی شروعات بلوچستان کے ساحل سے ہوتی ہے جہاں ایک شخص مشعل اٹھائے چہرہ سمندر کی جانب کئے کھڑا ہے، گانے میں بلوچ ثقافتی لباس پہنے بچوں کو بلوچی رقص کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔

اس گیت کے ریلیز کے ریلیز ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی تبصرے کئے گئے جس میں تنقید اور تعریف دونوں دیکھنے کو ملی ۔

As much as I like the music video from an artistic point of view, the lines "Yeh mera Pakistan hay, yeh tera Balochistan hay" ironically, fit in perfectly in the Balochistan situation.

This song, yet again is a glittering example of covering the truth.#wajah?

@NaeemDilpul the rockstar!@ShehzadRoy the superstar!#RaisaRaisani the shining star!

& Great Wasu Khan, Shany Haider

Thanks @ShehzadRoy for this amazing balochi song.

May this effort serve as a hopeful note for Baloch people and aid in changing a tempered perception across the country.

"Dasa nana waqt basony – ab humara wakt ageya hai" https://t.co/YVdd608Ghk — ص (@Huffleepufff) May 6, 2022

Glad @ShehzadRoy made a song about Balochistan. This poor (and potentially the richest) province of Pakistan deserves so much more than what all its tribal lords and federal govts have to offer. — Tee (@_TeeKhan_) May 7, 2022

I love your songs but sadly I'm unsubscribing your channel because of #Wajah @NaeemDilpul pic.twitter.com/vdgEjch1ta — Waja Ahmed Baluch (@Kohani_Zak) May 6, 2022

جس طرح گانوں سے کشمیر پاکستان نہیں بن سکا اسی طرح بلوچستان کے مسئلے بھی گانوں سے ٹھیک نہیں ہونگے۔۔

واجہ…. چُنا سے لولی ایتینگ ءِ ئُس تہ انت۔۔#Wajah # — Tariq HassNi (@TariqHassni1) May 6, 2022