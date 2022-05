سلمان اور شاہ رخ خان کے ساتھ عید پر کیا ہوا؟

بالی ووڈ شاہ رخ خان اور سلمان خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے گزشتہ روز عید کے دن مداح ان کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہو گئے۔

سلمان خان نے انسٹاگرام پر عید کے دن اپنی چند تصاویر شیئر کی ہیں جس میں انہیں اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔

تصاویر میں سلمان خان کے گھر کے باہر ان کے مداحوں کی بہت بڑی تعداد بھی دیکھی جاسکتی ہے جوکہ عید کے موقع پر اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جمع ہوئی ہے۔

سلمان خان کے مداحوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان سے محبت کے اظہار کے الفاظ درج تھے۔

دوسری جانب شاہ رخ خان کے مداح عیدالفطر کے موقع پر ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ممبئی میں ان کی گھر ’منت‘ کے باہر پہنچے۔

شاہ رخ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی دو سیلفیز شیئر کیں، جس کے ساتھ تحریر کیا کہ عید پر آپ لوگوں سے ملنا بہت اچھا لگا، انہوں عید کی مبارک باد بھی دی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

How lovely to meet you all on Eid…. May Allah bless you with love happiness and may the best of your past be the worst of your future. Eid Mubarak!! pic.twitter.com/zsxyB783gR