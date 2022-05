صنف آہن میں اپنےگانے کے استعمال پرذوہیب حسن برہم

گلوکار وموسیقارذوہیب حسن نے آئی ایس پی آر کے اشتراک سے پیش کیے جانے والے ڈرامہ سیریل ‘صنف آہن’ میں اپنے اور نازیہ حسن کے گانے دوستی کے استعمال پربرہمی کااظہارکیا ہے۔

کاپی رائٹس کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرنے والے ذوہیب حسن نے فیس بک پر صنفِ آہن کا پوسٹراور ڈرامے کا لنک شیئرکیا جس میں سری لنکن اداکارہ یحالی تاشیا اورسجل علی کواسٹیج پر ‘دوستی’ گاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

یہ منظرڈرامے کی 23 اپریل کو نشرکی جانے والی قسط میں شامل کیا گیا ہے۔

ذوہیب حسن نے لکھا کہ پاکستانی آخر کب کاپی رائٹس اور انٹیلیکچوئل پراپرٹی کے معاملات سمجھیں گے؟

زوہیب نے اپنے اور مرحومہ بہن نازیہ حسن کے گانوں کے کاپی رائٹس معاملات دیکھنے والی کمپنی بی اینڈ ایچ انٹرنیشنل کمپنی کی پوسٹ بھی سوشل میڈیا پرشیئرکی جس میں گانے کو بغیراجازت استعمال کیے جانے پر صنف آہن کی ٹیم کو خبردار کیا گیا کہ اس اقدام پر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکتی ہے۔

بی اینڈ ایچ انٹرنیشنل کمپنی نے اپنی پوسٹ میں ڈرامے کے پروڈیوسرزاور ڈائریکٹر ہمایوں سعید، ثمینہ ہمایوں، ندیم بیگ، ثناء شاہنواز اوردیگرکو فریق بنایا گیا ہے۔

کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ، ‘ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ پیشگی اجازت کے بغیرگانے دوستی کو تجارتی بنیادوں پر نشر کیا گیا ہے جسے ذوہیب اور نازیہ نے گایا تھا، ہم اس طرح کی خلاف ورزی میں ملوث یا منسلک تمام فریقین کے خلاف کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں’۔

Some believe I objected re the #unauthorized use of my #Dosti song to extort money from #ISPR #sinfeahan. This is quite upsetting and false seeing all of Nazia and my song royalties go towards #charitableactivities in #Pakistan under #NaziaHassanfoundation. pic.twitter.com/l3nAqoYxCQ