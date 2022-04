سٹیریو نیشن کے ٹیز چل بسے

نوے کی دہائی کے سُپرہٹ سٹیریونیشن گلوکار ترسام سنگھ سینی عرف ٹیز 54 سال کی عمرمیں انتقال کرگئے۔

بھارت سے تعلق رکھنے والے ٹیزسٹیریو نیشن کے نام سے مقبول ترسام سنگھ پنجابی برطانوی گلوکار، موسیقار اوراداکار تھے جو پاکستان میں بھی یکساں مقبول تھے اورکنسرٹس میں پرفارم کرنے کے لیے کئی باریہاں آئے۔

ان کے مقبول ترین گیتوں میں پیارہو گیا، نچاں گے ساری رات سوہنیو وے اور گلاں گوریاں سمیت دیگر شامل ہیں۔

RIP #Taz from Stereo Nation 🙏🏻



90’s pop sensation Taz from Stereo Nation passes away. The singer whose real name was Tarsem Singh Saini, was previously known as Johnny Zee.

Some of his most notable tracks include “Pyar Ho Gaya”, “Nachenge Saari Raat”, and “Gallan Gorian”. pic.twitter.com/VOzKjoAK2K — Bollywoodirect (@Bollywoodirect) April 30, 2022

بھارتی میڈیا کے مطابق ٹیزحال ہی میں کوما سے صحت یاب ہوئے تھے، غیرمصدقہ رپورٹ کے مطابق انہیں ہرنیا میں تھا اور بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر سرجری کی ضرورت تھی جو وبائی مرض کی وجہ سے تاخیر کا شکارہوگئی اور بعد ازاں گلوکار کوما میں چلے گئے۔

مارچ 2022 میں کوما سے باہرآنے پرگلوکار کی فیملی نے ان کی صحت میں بہتری کا بتاتے ہوئے مشکل وقت میں سب کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا شکریہ ادا کیا تھا۔

گلوکار کے انتقال پرافسوس کا اظہارکرنے والوں میں ریحام خان بھی شامل ہیں۔

Absolutely devastated!!

A unique voice a unique style suddenly gone. 💔 #Taz



90’s pop sensation Taz from Stereo Nation passes away https://t.co/R1A25llMKp — Reham Khan (@RehamKhan1) April 30, 2022

Deeply saddened; pioneer of the #BritishAsian music scene Taz (StereoNation) – Tarsame Singh Saini has left us. He gave us ‘Nachan gee Sari Raat’ and so many other hits. It was always a pleasure to work and share the stage with this gem. A true legend! #RIP #Taz #Pakistani #UK pic.twitter.com/AvM2QBTpCT — YASIR AKHTAR (@Yasir_Akhtar_) April 30, 2022

RIP LEGEND!! #taz from #StereoNation I grew up listening to his music 💔 one of my favs: https://t.co/xGj6OdS2i0 — Samera Bilal (@SameraBilal) April 30, 2022

سال 1989 میں البم ہٹ دی ڈیک سے مقبولیت حاصل کرنےوالے ٹیز کودیگربھارتی نژاد برطانوی گلوکاروں کےساتھ ایشیائی فیوژن موسیقی کے علمبرداروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا جن کی مقبولیت 90 کی دہائی کے اختتام اور 2000 کی دہائی کے اوائل میں عروج پر تھی۔

گلوکاری کے علاوہ ترسام سنگھ نے ڈونٹ اسٹاپ ڈریمنگ اور سامبرسالسا نامی فلموں میں بھی کام کیا ، اس کے علاوہ بالی ووڈ کی معروف فلموں تم بن، کوئی مل گیا، ریس اور بٹلہ ہاؤس سمیت دیگر کے لیے گلوکاری بھی کی۔