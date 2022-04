عفت عمر نے عمران خان کی گرفتاری کامطالبہ کردیا

پاکستان تحریک انصاف کے دور میں حکومتی پالیسیوں کی کھل کرمخالفت کرنے والی اداکارہ عفت عمرنے مسجدِ نبویﷺ میں پیش آنے والے واقعہ پرچیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا مطالبہ کردیا۔

دوروز قبل وزیراعظم شہبازشریف 3روزہ دورے پرسعودی عرب پہنچے تھے جہاں ان کے وفد میں شامل مسجد نبویﷺ میں داخل ہونے والے مریم اورنگزیب اور شاہ زین بگٹی کیخلاف وہاں موجود مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے حامی پاکستانی زائرین نےنعرے بازی شروع کرتے ہوئے انہیں چوراورغدارکہا۔

ویڈیوزاورتصاویرسوشل میڈیا پروائرل ہوئیں تومختلف حلقوں سے بڑی تعداد میں اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔

اسی حوالے سے کی جانے والی ٹویٹ میں عفت عمرنے بھی مسجدِ نبوی ﷺ میں لگائے جانے والے نعروں کی مذمت کرتے ہوئے عمران خان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔

only Imran Khan is responsible for these disgusting acts.

This needs to stop, now,enough is enough. Imran Khan should be arrested for instigating hatred.