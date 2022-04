خلیل الرحمان قمر کو ماہرہ خان کیساتھ کام کرنے پر پچھتاوا کیوں ؟

پاکستان کے معروف مصنف و ہدایت کار خلیل الرحمان قمر نے ایک بار پھر اداکارہ ماہرہ خان کو اپنے ڈرامے میں کاسٹ کرنے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔

حال ہی میں اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے کی کلپ شیئر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ڈرامہ یوٹیوب پر آگیا ہے۔

ٹوئٹر پر ماہرہ خان کی پوسٹ پر ردعمل دیتے ہوئے خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ انہیں اس بات کا زندگی بھر افسوس رہے گا کہ ماہرہ خان نے ان کی زندگی پر بننے والے ڈرامے میں بطور ہیروئن کام کیا۔

I ll always curse on me for the sin I committed by casting her in a very sacred role in my Sadqay Tumhare pic.twitter.com/vNbNYKWYAb