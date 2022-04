امیشاپٹیل کےخلاف دھوکہ دہی کی شکایت درج

بالی ووڈ اداکارہ امیشا پٹیل کو ایک ایونٹ میں اپنی 3 منٹ کی پرفارمنس پردھوکہ دہی کی شکایت کا سامنا ہے۔

مدھیہ پردیش کے علاقے کھنڈوا میں حالیہ پرفارمنس میں اداکارہ نے ایک گھنٹہ طویل شو کے دوران صرف 3 منٹ کے لیے پرفارم کیا اورپھرتقریب چھوڑ کرچلی گئیں، امیشا کا دعویٰ ہے کہ تقریب کے انتظامات بہت زیادہ برے تھے۔

اس اقدام کے بعد منتظمین میں سے ایک سنیل جین نامی سماجی کارکن نے امیشا پٹیل کے خلاف دھوکہ دہی کی شکایت درج کرواتے ہوئے کہا کہ اداکارہ نے پرفارمنس کے لیے بھاری رقم وصول کی لیکن 3 منٹ بعد ہی شو چھوڑ کرچلی گئیں۔

دوسری جانب امیشا پٹیل نے ٹوئٹرپرمقامی پولیس سے اظہارتشکرکرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، پولیس نے انہیں بحفاظت وہاں سے نکالا۔

Attended the Navchandi Mahostav 2022 yesterday 23 rd April in Khandwa city ,Madhva Pradesh … v v v v badly organised by Star Flash Entertainment and Mr Arvind Pandey .. I feared for my life but I want to thank the local police for taking care of me v well ..🙏🏻🙏🏻 — ameesha patel (@ameesha_patel) April 24, 2022

موگھاٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج ایشور سنگھ چوہان نے ٹائمز ناؤ کو بتایا کہ، ‘امیشا پٹیل کی پرفارمنس والے روز میں بھی وہاں موجودتھا۔، لوگوں کا ہجوم وہاں ضرورموجود تھا لیکن کسی قسم کی افرا تفری نہیں تھی۔اداکارہ تقریباً ساڑھے 9 بجےمندر کے احاطے میں بنائے گئے اسٹیج پرپہنچیں، انہیں ایک گھنٹہ پرفارم کرنا تھا لیکن وہ صرف 3 منٹ کی پرفارمنس کے بعد اندورروانہ ہوگئیں۔

As actors we attend 100s of events in a year.Some leave an awful taste like The navchandi mela 2022,Khandwa,MP,23rd April.Bad n rude management.After spending an entire hour at d venue as committed,I had to take the help of d local police 2 escape unharmed.I thank them

From my 💖 — ameesha patel (@ameesha_patel) April 26, 2022

تھانہ انچارج کے مطابق اداکارہ کے ساتھ کسی قسم کی غیراخلاقی حرکت نہیں کی گئی۔

پولیس میں شکایت کے بعد امیشا نے تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے اپنا موقف واضح کیا، اداکارہ کے مطابق، میں نے 23 اپریل 2022 کو مدھیہ پردیش میں نوچندی مہوتسو میں شرکت کی تھی۔ سٹار فلیش انٹرٹینمنٹ اور مسٹراروند پانڈے کی طرف سے منعقدہ تقریب اتنی بری طریقے سے آرگنائزکی گئی تھی کہ میں خوفزدہ ہوگئی ۔ مجھے اپنی جان کا خوف تھا، اورمیں مقامی پولیس کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے وہاں سے بحفاظت نکلنے میں مدد کی ، اس طرح کے واقعات انسانیت پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں لیکن مجھے خوشی ہے دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔

Posted @withregram • @ipopdiaries Amid claims of ‘cheating’ on @ameeshapatel9 by an organizer,

The actress finally speaks up and says she was ‘scared for her life’ and also thanks the local police for taking care of her very well! ❤️



She’s grateful 2 d local police for help pic.twitter.com/6hE9iLDHAI — ameesha patel (@ameesha_patel) April 26, 2022

فلم غدرایک پریم کتھا اورکہونا پیار ہے جیسی ہٹ فلموں میں لازوال کردار ادا کرنے والی امیشا پٹیل سال 2001 میں ریلیزہونے والی اپنی سپرہٹ فلم ‘غدر’ کے سیکوئل میں نظرآئیں گی۔ امیشا اور سنی دیول سکینہ اور تارا سنگھ کے کرداروں کو دوبارہ نبھائیں گے۔