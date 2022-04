پاکستانی گلوکارہ مہک علی کی تصویر نیویارک ’ٹائمز سکوائر‘پر آویزاں

عروج آفتاب کے بعد اب ایک اور پاکستانی گلوکارہ مہک علی کی تصویر نیویارک میں’ٹائمز سکوائر‘ پر آویزاں کردی گئی ہے۔

گریمی ایوارڈ جیتنے والی عروج آفتاب کے بعد اس مہینے پاکستانی گلوکارہ مہک علی کی تصویر کو ٹائمز سکوائر بل بورڈ پر آڈیو اسٹریمنگ سروس اسپاٹی فائے کی’ایکوئل پاکستان‘ کے لیے ایمبیسیڈر کے طور پرآویزاں کیا گیا ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں گلوکارہ مہک علی نے کہا کہ میں ننکانہ صاحب سے نیو یارک سٹی تک جا پہنچی جس پر آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں۔ آج میں پاکستانی میوزک کو عالمی سطح پر پیش کررہی ہوں۔

Tears or Joy 🥹

From Nankana Sahib

to Times Square New York



My billboard at Times Square



Representing Pakistani Music Globally



Spotify : https://t.co/HLKV3wcDdA



YouTube : https://t.co/X20gYDvyEY pic.twitter.com/QTZ5svygxD