کرینہ کپور کے نئے اشتہار سے بھارتی مشتعل

زیورات کی معروف بھارتی کمپنی مالابارگولڈ اینڈ ڈائمنڈز کے نئے اشتہارنے بھارتی انتہا پسندوں کو مشتعل کردیا، سوشل میڈیا پرکرینہ کپور اور کمپنی کے خلاف ایک طوفان برپاہے۔

اکشیا ترتیا کے موقع پربنائے جانے والے 2 حالیہ اشتہارات میں کرینہ دیگرزیورات تو پہنے ہوئے ہیں لیکن بندیا کی عدم موجودگی بھارتیوں کے نزدیک روایات کی سخت بےتوقیری ٹھہری اورٹوئٹرپرہیش ٹیگ کے ساتھ بائیکاٹ مالا بارگولڈ اور نوبندی نوبزنس ٹرینڈ کرنے لگے۔

اکشیاترتیا، جسے اکھا تیج بھی کہا جاتا ہے، ہندومذہب میں ایک مبارک موقع سمجھا جاتا ہے۔ یہ ماہِ وِساکھ کے شکلا پکشا (روشن نصف) کے تیسرے قمری دن آتا ہے۔ خوش قسمتی، کامیابی اور خوشحالی کی علامت سمجھا جانے والا یہ دن عام طور پر نئے منصوبوں اور شادیوں کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔

مشتعل بھارتی صارفین نے کمپنی کے علاوہ کرینہ کپور کے بھی مکمل بائیکاٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ اقدام ہندو رسم ورواج ختم کرنے کی سازش قراردے دیا۔

ایک صارف نے نشاندہی کی کہ وہی مالابار گولڈ جس نےپاکستان کے یوم آزادی پرکوئز چلایا تھا اب اکشیا ترتیا کے لیے بغیر بندی کے کرینہ کپور خان کے ساتھ اشتہارات چلا رہا ہے۔

کچھ باشعور صارفین نے اشتہار کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ مردوں نے بھی بہت پہلے تلک لگانا چھوڑدیا ہے، اس کا کیا۔

کچھ عرصہ قبل ملبوسات کی بھارتی کمپنی فیب انڈیا نے اپنی نئی کلیکشن کے اردونام پرانتہاپسندوں کے مشتعل ہونے اورآن لائن تنقید کے بعد معذرت کرتے ہوئے اشتہارواپس لے لیا۔

"Name does not matter. Only the product matters": People react to controversy over #FabIndia using an Urdu word in an advertisement pic.twitter.com/8E7o6YGOiI — NDTV (@ndtv) October 19, 2021

دیوالی سے قبل لانچ کی جانے والی اس کلیکشن جشنِ رواج کے نام کو بنیاد بناتے ہوئے کمپنی پرپابندی عائد کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔

کنیا دان نہیں کنیامان ۔۔عالیہ بھٹ کے اشتہارپرپابندی کامطالبہ

اکتوبر 2020 میں اسی ماہ کے دوران زیورات بنانے والی بھارتی کمپنی ‘ تنشق’ نے اپنے اشتہارمیں ہندو لڑکی کو مسلمان گھرانے کی بہو دکھاتے ہوئے مثبت پیغام دیا تھا، تاہم شدید تنقید اور سوشل میڈیا پرمذہبی منافرت چھڑجانے کے بعد اسے اشتہار ہٹانا پڑا تھا۔ تنشق جیولرز بھارت کے بڑے کاروباری اداروں میں سے ایک ٹاٹا گروپ کی ملکیت ہے۔

So Hindutva bigots have called for a boycott of ⁦@TanishqJewelry⁩ for highlighting Hindu-Muslim unity through this beautiful ad. If Hindu-Muslim “ekatvam” irks them so much, why don’t they boycott the longest surviving symbol of Hindu-Muslim unity in the world — India? pic.twitter.com/cV0LpWzjda — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 13, 2020

انتہا پسند بھارتیوں کی جانب سے سخت تنقید کےبعد سوشل میڈیا پرہیش ٹیگ بائیکاٹ تنشق ٹرینڈ کر نے لگا اور بیشتر نے ٹویٹس میں کہا کہ یہ بھارت میں ” لو جہاد” پروان چڑھانے کیلئے بنایا گیا۔ لوجہاد کی اصطلاح مسلمان مردوں کی ہندو خواتین سے شادی کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے، بھارتی انتہا ہسند دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کرشادی کے بعد مذہب تبدیل کروادیتے ہیں۔

اشتہارمیں ہم جنس پرست خواتین دکھانے پربھارت میں تنازع

اس اشتہارپراٹھنے والے تنازع کے بعد امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھِی اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ویڈیو میں 2 مذاہب کے درمیان ہم آہنگی دکھائی گئی مگر انتہا پسندوں نے اسے اپنے خلاف قرار دیا۔ اس کے بائیکاٹ کی مہم چلانے والے افراد میں بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے اہم ارکان بھی شامل تھے۔

واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کیخلاف نفرت انگیز مہم میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے اضافہ دیکھا گیا ۔