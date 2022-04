ناگن؟منیب بٹ نےایک بارپھرریحام خان کوآڑے ہاتھوں لےلیا

اداکارمنیب بٹ پاکستان تحریک انصاف اورعمران خان کی مخالفت کرنے والوں کو سوشل میڈیا پراکثروبیشترآڑے ہاتھوں لیتے نظرآتے ہیں۔

اس بارانہوں نے اداکارہ مشی خان کے ساتھ حالیہ تنازع پرعمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس خواہش کا اظہارکیا ہے کہ وہ انہیں بطور پروڈیوسراپنے سیریل میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔

مشی خان نے حال ہی میں ایک ویڈیو سے ریحام کی اس ٹویٹ کا جواب دیا تھا جس میں انہوں نے فنکاربرداری پرطنزکرتے ہوئے کہا تھا کہ جوممی ڈیڈی اداکارتحریک انصاف کی حکومت جانے پراحتجاج کر رہے ہیں، کاش کشمیر کے معاملے پربھی اتنا ہی احتجاج کیا ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔

اس پرمشی خان نے اپنی ویڈیو میں ریحام خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے ماضی کا حوالہ بھی دیا تھا۔

ادکارہ نے ریحام خان پرواضح کیا تھا کہ ہمیں کشمیریاد ہےاورہم اس کے لیے آوازبھی اٹھاتے ہیں، ہمیں پورا حق ہے کہ ہم جسے مرضی چاہیں سپورٹ کریں، آپ جیسے موبائل فون لے کر اسمبلی پہنچ کرالٹی سیدھی ویڈیوز بناتی ہیں تو آپ اپنا کام کریں اورہمیں اپنا کام کرنے دیں’۔

ویڈیو کے بعد ریحام خان نے ٹویٹ مشی خان سے متعلق استفسارکیا، ‘ یہ وہی ہیں ناں عمران کی دوست، جنہیں میں نے اپنی فلم جانان میں پھپھو کے کردار کے لیے کاسٹ کیا تھا؟’۔

Oh isn’t she that friend of Imran I cast as the phuppo in my film Janaan? https://t.co/J18DKnxq3T

مشی خان تک یہ ٹویٹ پہنچی تو انہوں نے ایک اور ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ عمران خان کی دوست نہیں پرستار ہیں اگردوست ہوتیں تو آج وہ بنی گالہ میں اور ریحام خان لندن میں ہوتیں۔

اسی بات کے تناظرمیں منیب بٹ نےریحام خان کی جانب سے جانان کو “میری فلم” کہنے پرطنزیہ اندازمیں لکھا کہ چور چوری سے جائے،ہیراپھیری سے نہ جائے۔ میں ‘ناگن’ کے نام سے سیریل پروڈیوس کرنے کی منصوبہ بندی کررہا ہوں جس میں آپ کومرکزی کردار میں کاسٹ کرنا چاہتا ہوں’۔

منیب بٹ اس سے قبل بھی ریحام خان کی ایک ٹویٹ پرسخت ردعمل ظاہرکرچکے ہیں۔

ریحام خان نے سابق وزیراعظم کی حمایت میں آواز اٹھانے والی شوبزسیلیبرٹیزکے لیے لکھا تھا، ‘یہ دیکھنا افسوسناک ہے کہ آن اسکرین ٹیلنٹ کی وجہ سے جن اداکاروں کی ہم عزت کرتے ہیں وہ بےشرمی کے ساتھ فاشسٹ اقتدارکی آوازبنے ہوئے ہیں جوکہ بس روانہ ہونے والی ہے’۔

جواب میں منیب نے ریحام کو یاد دلایا تھاکہ انہوں نے اپنی فلم جانان کیلئے سیٹ کا فرنیچرتک عمران خان کا نام استعمال کرکے لوگوں سے مفت میں لیا تھا اس لیے ہمیں سکھانا بند کریں۔

The way you got “heavy investments” for Janaan !

Apney set ka furniture tak apney IK ka name use karkey logun se free me liya tha so don’t school us and stop being a graceless Ex ! https://t.co/WVKOrO7bqT