اکشےکمار نےگٹکے کے اشتہارمیں کام کرنے پرمعافی مانگ لی

حال ہی میں گٹکا برانڈ کے اشتہارمیں بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ، اجے دیوگن اوراکشے ایک ساتھ نظرآئے جس پر بھارتی صارفین نے شدید حیرت کااظہارکیا اورتینوں کو ہی آڑے ہاتھ لیا لیکن سب سے زیادہ شدید ردعمل کا سامنا اکشے کمارکوکرنا پڑا جو نشہ آور اشیاء سے دورہی رہتے ہیں۔

بھارتی ٹوئٹر صارفین نے اکشے کمارکو ان کے ماضی کے بیانات اور فٹنس سے متعلق کی جانے والی گفتگو کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اداکار کو ماضی میں دیا گیا بیان یاد دلایا جس میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے متعدد بار گٹکا کمپنیوں نےبھاری معاوضے کے عوض اشتہارمیں کام کرنے کی پیشکش کی مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں صحت مند بھارت چاہتا ہوں۔

@ajaydevgn @iamsrk @akshaykumar icons of bollywood – are ur kids having this product at home ? Will u promote them to use this ? Kesar ka dum , zubaa kesari , vimal elachi ? To survive u dont need to do such ads. U guys have gr8 fan base n gr8 brand value. Plz stop this 🙏🏻 pic.twitter.com/b4QOccN33K — Chiraag D (@cdesaai) April 20, 2022

صارفین نے ٹویٹس میں اکشے کو ان کا وہ جملہ بھی یاددلایا کہ، ‘ایک سگریٹ کے پیسوں سے تم دوزندگیاں خرید سکتے ہو’ اور کہا کہ اب خود تو وہ گٹکے کے اشتہارمیں کام کررہے ہیں۔

کئی صارفین نے اداکارپرواضح کیا کہ وہ ان کے آئیڈیل تھے لیکن منافق نکلے۔

Shame on u @akshaykumar we don’t expect this from u, its called surrogate ads,in which u don’t advertise Vimal elachi u advertise vimal name, you advertise vimal pan masala brand whose main USP product is Gutka.U are an ideal for us, but now u r just an Hypocrite. #VimalPanMasala pic.twitter.com/TygpTZFpmI — SHUBHAM SONI (@shubhamsoni2707) April 20, 2022

From Kesari to Zubaan Kesari 🫣 pic.twitter.com/FnWzwi5MRR — Sagar (@sagarcasm) April 13, 2022

اکشے کمارکے اس اشتہار میں کام کرنے کی پاداش میں بالی ووڈ کو بھی نشانے پررکھاگیا، صارف نے اپنی ٹویٹ میں کے جی ایف چیپٹر2 کے حوالے سے لکھاکہ ، ‘بالی ووڈ والوں کے پاس اب کام نہیں ہے کیا، اب یہ ومل اور تمباکو جیسے شتہارات میں ہی دکھیں گے کیوں کہ ماسٹر پیس تو ساؤتھ والے بنارہے ہیں‘۔

Ye Bollywood walo ke pas ab kam hi kya reh gya.. Ab ye Vimal, Tambaku ese hi ads me dikhenge.. Bcz masterpiece Movies to South Wale bna rhe h… 😂😂#KGF2 #RRR #PushpaTheRise — Shubham Gupta (@Shubh_3197) April 20, 2022

کڑی تنقید کے بعد اکشے کمار نے مداحوں اور فالوورز سے اپنے اس اقدام کی معافی مانگ لی۔

اس حوالے سے کی جانے والی ٹویٹ میں اداکار نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ، ‘میں آپ سے، تمام مداحوں اورخیر خواہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، گزشتہ کئی روزکے دوران آپ کے ردعمل نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اگرچہ میں تمباکو کی حمایت نہیں کرتا نہ ہی کروں گا لیکن میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں ‘۔

ومل الائچی کے ساتھ کام کرنے سے پیچھے ہٹنے کا اعلان کرنے والے اکشے کمار نے کہا کہ وہ اس اشتہارمیں کام کے لیے جانے والی رقم کو کسی اچھے مقصدمیں استعمال کریں گے، برانڈ معاہدے کی قانونی مدت تک اس اشتہارکو نشر کرنا جاری رکھ سکتا ہے جس کے وہ پابند ہیں لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ مستقبل کے انتخاب کے لیے انتہائی محتاط رہیں گے۔

اکشے کمارانڈسٹری میں اپنی بہترین جسمانی فٹنس کے لیے جانے جاتے ہیں جو علی الصبح بیدارہوکرشوٹنگ پرپہنچنے کے لیے بھی مشہورہیں۔