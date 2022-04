شاہ رخ خان نے اپنی نئی فلم کا اعلان کردیا

بالی ووڈ بادشاہ شاہ رخ خان نے تصدیق کی ہے کہ وہ پہلی بار معروف فلم ساز راج کمار ہیرانی کے ساتھ کام کرتے دکھائی دیں گے۔

فلم کے حوالے سے مختصر ویڈیو میں شاہ رخ خان کو راج کمار ہیرانی کی شاہکار فلموں ’منا بھائی ایم بی بی ایس، پی کے اور سنجو‘ کے پوسٹرز دیکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شاہ رخ خان کی جانب سے فلم ساز کی فلموں کے پوسٹر دیکھے جانے کے وقت راج کمار ہیرانی وہاں آتے ہیں، جن سے اداکار درخواست کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی سنجے دت، عامر خان اور رنبیر کپور کی طرح کوئی اچھی فلم ہے کیا ان کے پاس؟

BIGGG NEWS… SRK – RAJKUMAR HIRANI JOIN HANDS, ANNOUNCE 'DUNKI'… #SRK and director #RajkumarHirani collaborate for the first time… The film is titled #Dunki … Costars #TaapseePannu … 22 Dec 2023 #Christmas release. pic.twitter.com/Dt3v3URO4G

اداکار کے سوال پر راج کمار ہیرانی کہتے ہیں کہ ان کے پاس شاہ رخ خان کے لیے ’ڈنکی‘ ہے، جس میں رومانس، کامیڈی اور ایکشن ہوگا۔

دوسری جانب ٹوئٹر پر بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان نے دونوں کے ساتھ کام کرنے سے متعلق اعلان بھی کیا۔

ٹوئٹر پر شاہ رخ نے اپنے پیغام میں تحریر کیا کہ راجکمار ہیرانی سر آپ تو میرے سانتا کلاز نکلے۔ آپ شروع کرو میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔

شاہ رخ نے اپنے ٹوئٹ میں راجکمار ہیرانی کے ساتھ کام کرنے کے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا کہ درحقیقت میں تو سیٹ پر ہی رہنے لگوں گا، بلآخر آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں بہت پرجوش ہوں۔

Dear @RajkumarHirani sir, Aap toh Mere Santa Claus nikle. Aap shuru karo main time pe pahunch jaunga. actually main toh set par hi rehne lagunga. Feeling humbled & excited to finally work with you.Bringing to you all #Dunki in cinemas on 22nd December 2023https://t.co/KIqj8LfJEg