عالیہ بھٹ نے مہندی کی دلکش تصاویرشیئرکردیں

گزشتہ روز رنبیرکپور کے ساتھ زندگی کے نئے سفرکاآغازکرنے والی عالیہ بھٹ نے اپنے مداحوں اور فالوورز کے لیے مہندی کی تقریب سے دلکش تصاویر شیئرکی ہیں۔

میڈیا پرپاپارازیوں کی کھینچی گئی تصاویر توخوب وائرل ہوئیں تاہم وہ صرف تقریب میں شرکت کے لیے جانے یا آنے کے دوران کھینچی گئی تھیں ۔

عالیہ نے اپنے مداحوں کے لیے رسم حنا کی تقریب سے خوبصورت تصاویرشیئرکی ہیں جن میں دلہا دلہن اور کپور فیملی نمایاں ہے۔

عالیہ بھٹ نے انسٹاپوسٹ میں اپنی مہندی کو کسی خواب جیسی قراردیتے ہوئے لکھا ، ‘ مہندی کسی خواب جیسی تھی ۔ یہ پیار سے بھرا دن تھا، خاندان، ہمارے خوبصورت بہترین دوست، ڈھیرسارے فرنچ فرائز، لڑکےوالوں کی حیرت انگیز پرفارمنس، مسٹر کپور (میرے پسندیدہ فنکار نے میرے پسندیدہ گانے پیش کیے) یہ بڑا سرپرائز تھا، سب کے بعد کچھ خوشی کے آنسو اور میری محبت کے ساتھ پرسکون، خوشگوار لمحات’۔

مہندی کے لیے عالیہ اور رنبیردونوں نے ہی گلابی رنگ کا انتخاب کیا، دلہا نے اپنے ہاتھ پرمہندی سے عالیہ کا نام بھی لکھوایا۔

رنبیرکی والدہ نیتو سنگھ نے بھی اپنے انسٹا ہینڈل پرتصاویرشیئر کیں۔

