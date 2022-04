سلیم،سلیمان اورپنکج ترپاٹھی کےساتھ عابد ہ پروین کی رمضان ٹریٹ

عابدہ پروین پاکستان کےعلاوہ سرحد پاربھی مقبولیت کا خاص درجہ رکھتی ہیں، اشتراک کے ساتھ ان کی تازہ ترین گائیکی مداحوں کے لیے’رمضان ٹریٹ’ ہے۔

صوفی گائیکی کی ملکہ نے بھارت کے موسیقاراورگلوکار بھائیوں کی جوڑی سلیم اورسلیمان مرچنٹ کے ساتھ تازہ کلام ‘او میرے مولا’ گایا جو صوفی میوزک کے دلدادہ افرادمیں خوب پسند کیا جارہا ہے۔

اومیرے مولا گزشتہ ہفتے سلیم سلیمان کے یوٹیوب چینل پرریلیز کیا گیا تھا، فوک اور صوفی انداز میں گلوکاری شائقین کے لیے رمضان المبارک اورعیدالفطرکا خصوصی تحفہ ہے۔ میوزک ویڈیو میں بالی ووڈ اداکارپنکج ترپاٹھی بھی شامل ہیں جو مرزا پور، گینگزآف واسع پور اور سیکرڈ گیمزجیسی سیریزمیں نبھانے جانے والے کرداروں کی بدولت خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔

ویڈیو کا آغاز دو مقامات اسلام آباد اورٹورنٹوسے ہوتا ہے، موسیقاروں کے درمیان اشتراک ویڈیو کال کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔

گانے کی ویڈیو میں پنکج ترپاٹھی بانسریاں بیچ کر اپنے 2 بچوں کی تنہا پرورش کررہے ہوتے ہیں، اس کام میں بیٹا اور بیٹی بھی ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔

بیٹا دن بھرکی کمائی کے ساتھ والد کو بتانے سے پہلے کچھ رقم اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ پکڑے جانے پر باپ غصے کا اظہار کرتا ہے لیکن پھردکھایا گیا کہ کمسن بچے کا یہ جذبہ مستحقین کی مدد کے لیے تھا۔

دیکھنے والے اومیرے مولا کے بولوں سمیت اس کی میوزک ویڈیو میں بھی رمضان المبارک میں ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کے اس پیغام کو خوب سراہ رہے ہیں۔

