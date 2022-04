بلقیس ایدھی کیلئے حدیقہ کیانی کا ‘خاص’خراج عقیدت

ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی مرحوم عبدالستارایدھی کی اہلیہ بلقیس ایدھی گزشتہ روز کراچی کے اسپتال میں انتقال کرگئیں۔

بلقیس ایدھی خود بھی ایک سماجی کارکن تھیں، ان کی عمر 74 سال تھی اورعارضہ قلب میں مبتلا ہونے کے باعث وہ تقریباً 15 روزسے نجی اسپتال میں زیرعلاج تھیں۔

عظیم انسان دوست عبدالستار ایدھی کی اہلیہ بلقیس ایدھی خود بھی انہی صفات کی حامل تھیں، محبت اور لگن کے ساتھ یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والی بلقیس ایدھی سے پورا پاکستان ہی پیار کرتا تھا اوران کے انتقال پرسبھی غمزدہ ہیں۔

گلوکارہ واداکارہ حدیقہ کیانی نے بھی سوشل میڈیا پربلقیس ایدھی کے ساتھ تصاویرشیئرکرتے ہوئے کچھ خاص الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہارکیا کیونکہ بلقیس ایدھی کے ساتھ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلوجڑا ہے اوراسی مناسبت سے خاص یادیں وابستہ ہیں۔

حدیقہ کیانی نے اپنے بیٹے ناد علی کو ایدھی فاؤنڈیشن سے ہی گود لیا تھا، انہوں نے سال 2005 میں نادعلی کو ایڈاپٹ کرتے وقت کھنچوائی گئی تصاویرسوشل میڈیا پرشیئرکی ہیں۔

Mrs. Bilquis Edhi was a vessel of love and goodwill. She trusted me with being a mother and I, like so many others touched by Mrs. Edhi’s grace and kind soul, will forever be grateful. I pray for her peace and I pray her legacy carries on.



Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un pic.twitter.com/bBUTpleGaH