فیروزخان نے بلاول بھٹو کو’کارٹون نیٹ ورک’ قراردے دیا

چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی بلاول بھٹوزرداری کےامریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیے جانے والے انٹرویو کاسوشل میڈیا پر خاصا چرچا ہے۔

سی این این کی میزبان بیکی اینڈرسن کو انٹرویو میں کم عمری میں ہی سیاست کا آغاز کرنے والے بلاول کا کہنا تھا کہ میں نے زندگی کو نہیں اس زندگی نے مجھے منتخب کیا ہے۔

ان سے سوال کیا گیا کہ کيا پاکستان ميں مسائل کی وجہ موروثی سياست ہے؟ جس پر بلاول نے مختلف وضاحتيں ديں، ان کا کہنا تھا کہ آپ اقربا پروری اور خاندانی سیاست پرجتنی چاہیں تنقید کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام جو بھی فیصلہ کریں گے، اس سے فرق پڑتا ہے۔

"We absolutely want free and fair elections"@BBhuttoZardari, chairman of Pakistan People's Party, tells @beckycnn the Pakistani national assembly must first legislate electoral reforms after what he claims was a rigged election in 2018 before holding new elections. pic.twitter.com/W9oO8Hm7hJ